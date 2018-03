Ataque a vehículo de candidato presidencial Gustavo Petro causa revuelo en Colombia

El equipo de campaña del candidato presidencial colombiano Gustavo Petro denunció hoy (2 de marzo del 2018) que el vehículo en el que viajaba fue blanco de cuatro disparos en la ciudad de Cúcuta, lo que fue desmentido luego por el propio político de izquierdas.

La denuncia inicial, hecha en las redes sociales, causó revuelo dada la polarización que marca la campaña para las elecciones legislativas del próximo 11 de marzo, y las presidenciales del 27 de mayo.



"No hay disparos sobre el carro en el que voy. Organizaron un sabotaje violento contra la manifestación con un centro de mando", escribió en su cuenta de Twitter el propio Petro, quien culpó de los incidentes al exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, quien está preso por vínculos con paramilitares.



El vehículo en el que viajaba el candidato sí recibió cuatro impactos en los vidrios por objetos contundentes, lo que en un inicio su equipo confundió con disparos.



El concejal de Bogotá, Hollman Morris, muy cercano a Petro, publicó en su cuenta de Twitter que el vehículo en el que viajaba el candidato en Cúcuta había recibido "cuatro disparos", pero luego retiró esa información.



"Situación confusa y tensa con Petro en Cúcuta. Confirmamos, no hay disparos (...) sonidos y daños a camioneta hicieron pensar que fue así", agregó.



Tras el incidente, el aspirante se dirigió a varios centenares de seguidores desde el Hotel Casino Internacional de Cúcuta para denunciar el "sabotaje violento" de su mitin por parte de sus opositores políticos, que según él llegaron "en siete autobuses" por orden de Suárez.



Además, Petro criticó la actuación de la Policía por disolver la concentración y les acusó de "ser llevado al punto más vulnerable del parque" por su culpa, donde se encontró "expuesto a los golpes" de sus detractores.



La campaña del candidato consideró en un comunicado que "la seguridad de Gustavo Petro ofrecida por la Policía en su desplazamiento no fue confiable y eficaz".



"Ni el carro que usa el candidato ni el esquema de seguridad pueden garantizar su vida", agregó la información.



El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reiteró en un mensaje de Twitter su "llamado a que las campañas políticas se desarrollen dentro del respeto por las diferencias y sin agresiones, y por supuesto sin violencia".



La Alcaldía de Cúcuta había intentado impedir el mitin de Petro alegando que un decreto emitido el pasado 19 de febrero prohíbe que se realicen eventos masivos en las inmediaciones del Palacio Municipal de esa ciudad hasta el 12 de marzo.



Petro denunció que esa prohibición atentaba contra el "derecho de reunión" y llamó a sus seguidores a concentrarse igualmente en el lugar previsto.



Su campaña protagonizó una polémica similar el pasado 22 de febrero en Medellín, cuando la Alcaldía intentó frenar que se celebrara otro acto de campaña por "no cumplir con los requisitos" legales, pero el candidato, que lidera las últimas encuestas de intención de voto, finalmente presidió un manifestación.