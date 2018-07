Aspirantes a docentes rinden pruebas psicométricas desde el 16 al 20 de julio de 2018

LEA TAMBIÉN

56 934 aspirantes a docentes que se encuentran participando a nivel nacional en el concurso Quiero Ser Maestro 6 del Ministerio de Educación rinden las pruebas psicométricas del 16 al 20 de julio de 2018.

Las evaluaciones forman parte de la segunda fase del concurso que permitirá identificar comportamientos y actitudes en la resolución de conflictos. Según el Ministerio de Educación, las pruebas se llevan a cabo con el objetivo de garantizar los derechos de niños y adolescentes, y de prevenir el acoso, el abuso y la violencia en el sistema educativo nacional.



Jorge Orbe, subsecretario nacional de Desarrollo Profesional mencionó que en el país hay 21 905 vacantes para cubrir en el Magisterio Nacional. Y que “la prueba es universal y de carácter preventivo” para los docentes aspirantes y los que ya laboran en el magisterio.



“Para los docentes que ya tienen nombramiento y que no pasen la prueba, el Ministerio de Salud Pública (MSP) rendirá una segunda prueba para descifrar esas características de personalidad y si en el examen se evidencia que el maestro necesita un apoyo psicológico, el MSP se hará cargo del tratamiento. Mientras que los aspirantes que no pasan, no podrán continuar con el proceso”, dijo Orbe.

18 aspirantes rindieron la evaluación este miércoles 18 de julio de 2018 en el laboratorio de la Unidad Educativa Ismael Pérez Pazmiño en el norte de Guayaquil. La prueba tiene 80 preguntas con una duración de aproximadamente una duración de una hora y media.



Magali Choez fue la primera en terminar la evaluación. Explicó que algunas de las preguntas eran orientadas al consumo personal de drogas y en la sensibilidad y actuar del docente frente al conocimiento de abusos en sus estudiantes.



Choez tiene el título de Ingeniera Forestal y espera continuar con el proceso para enseñar Ciencias Naturales.



Otro de los postulantes es Cesár Mera, graduado de Psicólogo Industrial, se siente seguro de pasar la prueba, pero mencionó que para él las preguntas no pueden determinar en un 100% la personalidad de los docentes.



Erika Laínez, subsecretaria de Educación Zona 8, señaló que son seis instituciones educativas y 12 laboratorios que están tomando el examen a los 5 251 postulantes que tiene Guayaquil.



La tercera fase del concurso será de Conocimientos Específicos donde los aspirantes se presentarán del 29 de agosto al 6 de septiembre de 2018 para rendir la prueba. Posterior a esto, podrán participar en el concurso de méritos y oposición para ocupar las vacantes de docencia en el sistema fiscal.