El asilo pondría en entredicho a la justicia nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una eventual petición de asilo político por parte del expresidente Rafael Correa tendría algunos pasos que superar, coinciden dos expertos en temas internacionales y la excanciller Nina Pacari.

Para el catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Santiago Basabe, un eventual asilo a Correa podría traer consecuencias diplomáticas.



“El problema de fondo es que la decisión de cualquier país de otorgar un asilo implica enfrentarse en términos diplomáticos a otro país. Es calificar en alguna medida una justicia poco proba y con problemas”, señaló Basabe.



El exmandatario no ha confirmado si pedirá este recurso legal en Europa. En días pasados dijo que analizaría la posibilidad en caso de que la justicia ecuatoriana solicitara prisión preventiva en su contra. Correa se encuentra radicado en Bélgica, lugar natal de su esposa Anne Malherbe.



La jueza Daniella Camacho dictó la orden de prisión preventiva el martes, cuando el exmandatario no acató su pedido de presentarse para cumplir con una medida cautelar dictada previamente.



Los abogados del exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, en cambio, recaban pruebas y documentos del proceso de investigación por el secuestro de Fernando Balda, para presentarlos en el pedido de asilo político a España.



Para la excanciller Nina Pacari, los Estados a los que se aplica la solicitud de asilo no tienen plazo para responder. Sin embargo, advirtió que en caso de que se presenten estas solicitudes, esos países deberán requerir información a Ecuador para conocer si se trata de un caso que merece la protección especial. La condición de asilado se verá con base en los instrumentos internacionales.



Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial, este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de la ONU. Para Pacari, el asilo político no corresponde en este caso, ya que se investiga un presunto secuestro.



Para el experto en Relaciones Internacionales y catedrático, Santiago Orbe, el asilo político no es reconocido en la Unión Europea. Él detalla que Europa valora la condición de asilado en casos de persecución étnica, religiosa o confrontación contra la vida. Más bien, considera que existe la intención de crear un discurso de persecución en contra de Correa.