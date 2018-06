Asilo de Assange otorgado por Ecuador no compete a EE.UU., dice el canciller José Valencia

LEA TAMBIÉN

El caso del asilo que Ecuador concede al creador de WikiLeaks, Julian Assange, en su embajada en Londres desde 2012 no compete a Estados Unidos, sostuvo el canciller José Valencia, el viernes 29 de junio del 2018.

“Es un asunto que compete a las jurisdicciones de Ecuador y de Reino Unido, y por supuesto al señor Assange como una persona que se encuentra en este momento hospedada, asilada en la embajada”, expresó el diplomático en rueda de prensa.



“No entra, por tanto, en la agenda con los Estados Unidos”, enfatizó Valencia.



El caso del asilo de Assange no fue comentado públicamente por el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a pesar de que 10 senadores opositores de su país le urgieron discutir el tema con el mandatario Lenín Moreno durante su encuentro del jueves, 28 de junio, en Quito.



“Es imperativo que plantee las preocupaciones de Estados Unidos al presidente Moreno sobre el continuo apoyo de Ecuador al señor Assange en un momento en que WikiLeaks sigue socavando los procesos democráticos a nivel mundial”, dijeron los legisladores en una carta firmada por Robert Menéndez, el demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.



La misiva señaló la interferencia de WikiLeaks en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, así como en los comicios franceses de 2017 y en el referéndum español del mismo año sobre la independencia de Cataluña.

Assange, de 46 años y que se refugió en la legación ecuatoriana en Londres para evitar ser entregado a Suecia por supuestos delitos sexuales, teme dejar la embajada, ser detenido y acabar extraditado a Estados Unidos por haber difundido miles de secretos oficiales de ese país



Valencia señaló el viernes que Ecuador “ha sido muy claro al respecto”. “Nosotros queremos que se busque una solución con el Reino Unido. Estamos en contacto con ellos y también con el propio señor Assange, y ese es el planteamiento del Estado ecuatoriano”, indicó.



La semana pasada, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana manifestó que Ecuador “busca una solución a este problema, sí, porque en principio un asilo no es eterno, no se puede pensar en un asilo que dure por años”.



En marzo, Ecuador cortó todas las comunicaciones de Assange con el exterior por continuar interfiriendo en asuntos de otros países y le advirtió que podría adoptar “ nuevas medidas ante el incumplimiento del compromiso ” del australiano de no inmiscuirse en esos temas.