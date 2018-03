A las 23:30 de este lunes 19 de marzo, concluye la primera etapa de asignación de cupos de universidades

Los aspirantes que postularon a un cupo para cursar sus estudios superiores en universidades o institutos públicos, podrán aceptar su asignación solo hasta las 23:30 de este lunes, 19 de marzo del 2018. A esa hora, concluirá la etapa correspondiente a la primera asignación. Los interesados deben aceptar o rechazar el cupo, a través del portal www.serbachiller.ec.

En esta primera asignación, el sistema considerará solo las dos primeras opciones de carrera. El objetivo es priorizar la selección de los aspirantes y optimizar el proceso.



La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) recomienda a los postulantes tomar una decisión adecuada en cuanto al cupo asignado. La entidad recordó que quienes hayan obtenido un cupo y no registren su aceptación hasta las 23:30 de este lunes, lo perderán. Esto ya que el sistema considerará, de forma automática, que el cupo fue rechazado.

🚩 A las 23:30 de hoy concluye la primera asignación de cupo. La siguiente etapa se efectuará del 22 al 25 de marzo donde se tomarán en cuenta las 5 opciones de carrera seleccionadas por los postulantes. Más detalles aquí: https://t.co/ygQXfdwFbz #Admisión2018 #ConstruyeTuFuturo pic.twitter.com/McXTpnJ1dc — Educación Superior (@EduSuperiorEc) 19 de marzo de 2018

Los jóvenes que no obtuvieron un cupo, deberán esperar a la segunda asignación, que se efectuará del 22 al 25 de marzo del 2018. En ese plazo, nuevamente tendrán que ingresar a la plataforma Ser Bachiller y registrar su decisión de aceptar o rechazar el cupo.



Los aspirantes que obtuvieron un cupo y no lo aceptaron en esta primera asignación, no podrán participar en la segunda instancia de asignación. Sin embargo, la Senescyt explicó que sí podrán volver a postular en la segunda postulación, que se realizará del 28 al 31 de marzo. En esta segunda fase de postulación, también se habilitarán dos fases de asignación de cupos: del 4 al 6 de abril y del 10 al 12 de abril.



Senescyt recordó que los parámetros para la asignación de cupos se basan en el puntaje obtenido en el examen Ser Bachiller, la cantidad de cupos ofertados por cada institución de educación superior y la demanda de la carrera y la postulación de cada aspirante.