Los asesores internos y externos, sujetos a control

Las funciones que desempeñan las personas que brindan asesoría al alcalde Mauricio Rodas y su relación con el Municipio de Quito han generado controversia en el Concejo Metropolitano.

Tras la detención de Mauro Terán, a quien los ediles conocían como asesor del Burgomaestre, el Concejo aprobó una resolución para solicitar, entre otros, una explicación al Alcalde sobre la asesoría que brindaba esta persona.



Al no tener Terán un contrato como asesor interno o consultor en el Municipio, según información de la Administración General, los ediles cuestionaron las responsabilidades que habría asumido en la actual administración.



De acuerdo con la normativa, los funcionarios de alto nivel del Municipio, esto incluye al Alcalde, tienen la posibilidad de contratar asesorías: internas y externas, explicó Carlos Páez, concejal de Alianza País.



Los asesores internos son quienes constan en la nómina de la institución municipal y los externos, en cambio, son aquellos que prestan sus servicios profesionales mediante un contrato formal con el propósito de ayudar a la autoridad en la toma de decisiones.



“El señor Mauro Terán no es asesor interno ni externo, porque según información del administrador general del Municipio no constaba en roles de pago ni tenía contratos con la Municipalidad”, enfatizó Páez.



Ante este panorama, los ediles se plantearon la inquietud de si el trabajo que desempeñaba Terán en el Cabildo era ad honórem (sin retribución económica). Sin tener relación contractual con el Municipio, Terán era el nexo del Municipio ante el Gobierno central y también participaba en diálogos relacionados con la línea norte de los Quito Cables y la Solución Vial Guayasamín.



Además, se conoció que Terán se desempeñaba como asesor jurídico y político del Burgomaestre Rodas. “Su presencia era evidente. Asumíamos que era parte del Municipio. Estaba presente en las reuniones de bloque. Era un facilitador político con todas las bancadas del Concejo Metropolitano”, mencionó Sergio Garnica, concejal independiente.

“La figura de asesor externo ad honórem, donde no se señalan funciones ni nada es más complicada (...) A una persona de esas características no se puede delegar ninguna responsabilidad. La delegación no es formal”, enfatizó el concejal Jorge Albán.

El Concejo aprobó una resolución para conocer qué hacía Mauro Terán en el Municipio. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Al no tener una relación de dependencia con el Municipio y desempeñar funciones inherentes a la Alcaldía, Terán no estaría sujeto a controles como lo están quienes ejercen la función pública. Estos últimos deben responder por sus acciones u omisiones hasta siete años después de dejar el cargo.



Daniela Chacón (independiente) expresó que el Alcalde debe dar explicaciones por la participación de Terán en el Municipio. Mauro Terán es procesado por una supuesta defraudación tributaria.



Para Chacón, en el sector público se requiere de formalidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la transparencia, la ética en el manejo de recursos públicos. “Estamos hablando de lo público no de un negocio privado”.



A Renata Moreno, concejala de (Vive), quien no participó en la aprobación de la resolución que solicita al alcalde Rodas explicar su relación con Mauro Terán en el Municipio, la situación de Terán no es competencia del Concejo Metropolitano, puesto que ya está siendo procesado por la Justicia, por una presunta defraudación tributaria.



A diferencia de los otros ediles, Moreno mencionó que Terán acudía de manera eventual al Municipio de Quito para “aconsejarles” en temas de estrategia política básicamente. Además “aprovechamos un poco la coyuntura de amistad que tenía con algunos concejales de Alianza País”.



Para Moreno, la no vinculación de Terán al Cabildo de la capital está clara, él mismo había señalado que no era funcionario municipal. Sobre las delegaciones que habría desempeñado Terán ante el Gobierno o proyectos sensibles, dijo que no le consta. Pero indicó: “No estoy de acuerdo que en temas que sean de competencia exclusiva del Alcalde o de los concejales asistan o intervengan asesores externos o familiares a estas reuniones”.



Por su parte, el alcalde encargado Eduardo del Pozo (CREO) mencionó que lo conocía a Terán como una persona cercana al alcalde Rodas. Él (Terán) brindaba asesorías estratégicas políticas y jurídicas para generar, en ocasiones, acuerdos con los bloques, en el Concejo Metropolitano.



Sobre las delegaciones que habría tenido en proyectos municipales o ante el Gobierno central o si hay más personas en las mismas condiciones, los ediles esperan que el alcalde Mauricio Rodas, quien retorna hoy al país desde Washington-Estados Unidos, explique esto al Concejo en una sesión extraordinaria.



De acuerdo con la norma técnica del Ministerio de Trabajo de 2016, la Alcaldía puede contar hasta con un máximo de 23 asesores, informó el administrador general, Miguel Dávila.

Rodas en EE.UU.



El alcalde Mauricio Rodas, quien viajó a Washington, EE-UU., el pasado martes, anunció ayer en su cuenta de Twitter que tuvo tres reuniones. En primera instancia dijo que tuvo un encuentro con Caleb McCarry, encargado para América Latina del Comité de Relaciones Internacionales del Senado de EE.UU.



Luego, dijo que estuvo “en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, denunciando la persecución política”.



Finalmente, aseguró haber mantenido una reunión con Gonzalo Koncke, Jefe de Gabinete de la Secretaría General de la OEA. A él le señaló que en Ecuador hay “persecución política existente en época electoral”. El Burgomaestre estará de regreso hoy a Ecuador.



En contexto



A Mauro Terán, procesado por una presunta defraudación tributaria, se lo relaciona con el alcalde Mauricio Rodas. Él (Terán) habría asumido funciones inherentes al Municipio de Quito, sin contar con un contrato. Por esto el Concejo pidió explicaciones.