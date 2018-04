Asesores intercambian cromos del Mundial de Rusia 2018 en medio de una votación legislativa

Los usuarios en redes sociales mostraron su indignación al ver a dos asesores intercambiando cromos del álbum oficial del Mundial de Rusia 2018 en plena votación en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) este 4 de abril del 2018.

La denuncia fue hecha por Marcello Falcão, un ciudadano brasileño quien en su cuenta de Twitter publicó fotos de estos presuntos diputados con los cromos y el álbum de Panini de la Copa del Mundo 2018 en plena sesión.



"Votación importante en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y los diputados en ves de trabajar y justificar su salario superior a 25 000 reales, están intercambiando figuritas del mundial en plena votación", escribió en un tweet que tuvo más de 16 000 retweets y 27 000 'me gusta'. Luego fue borrado.



Esto provoco la pronta respuesta de la cuenta oficial de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, quienes aclararon que las imágenes que circulaban de correspondían a dos asesores de diputados y que estaban en una pausa que duró más de una hora. "El cambio de figuritas no es justificable, pero no ocurrió durante una votación", explicaron.

Pero luego, el mismo usuario publicó un video en el que se aprecia que, contrariamente a lo alegado por Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, si había una votación en curso. En el video se ve a la diputada Martha Rocha (PDT) hablando en el momento que los asesores cambiaban los cromos mundialistas. El video también fue borrado de las redes sociales.



El portal UOL informó que los asesores trabajan para Carlos Osorio (PSDB) y Carlos Alberto Lavrado Cupello, conocido como Tio Carlos (SDD). Además, el portal Sputnik de Brasil confirmó que ocurrió durante el voto de la diputada Rocha en un proyecto que discute si policías civiles pueden dar clases mientras están en la Policía Civil.

