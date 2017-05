Asesinato de periodista Javier Valdez moviliza a México; Unesco pide indagar

Varios medios de comunicación realizan un paro digital de 24 horas, mientras que los periodistas han salido a las calles de México para repudiar el asesinato en las últimas 24 horas del periodista Javier Valdez y el trabajador de un semanario.

"#Nos están matando" y "No al silencio" fueron los mensajes que lanzaron hoy 16 de mayo del 2017 un grupo de periodistas frente al monumento del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, sobre las 08:00 hora local (13:00 GMT).



El periodista mexicano Javier Valdez, conocido por su valiente trabajo sobre el narcotráfico, fue asesinado a tiros este lunes en el estado de Sinaloa (noroeste).



Unas horas después murió Jonathan Rodríguez, trabajador de un semanario de Jalisco, en un ataque armado en el que su madre, subdirectora del mismo medio, resultó herida.



La fotógrafa Gabriela Esquivel, una de las organizadoras del acto en la capital, lamentó "la impunidad" que prevalece en los asesinatos de periodistas, que suman siete en lo que va de año y más de un centenar desde el año 2000. "No importa que nos sigan matando y matando. Así podemos seguir y al Gobierno federal no le interesa", dijo a Efe la reportera gráfica.



Juan Carlos Aguilar, trabajador de revista China Hoy e integrante de la ONG Derecho a Informar, explicó que "no existe un protocolo eficaz (de seguridad a periodistas), ni va a existir nunca, solo son palabras al aire y cada quien está solo, como decía Javier Valdez".



Aguilar denunció una "gran simulación" a la hora de garantizar la seguridad de los reporteros.



El estudiante de primer año de Comunicación Alejandro Fiérrez acudió a la protesta, en la que había una treintena de medios, con un grupo de compañeros y a petición de una de sus profesoras.



"Nos sumamos a las familias y a las pérdidas y no queremos impunidad. Que el Gobierno dé la cara", exigió el joven, que dijo estar "espantado" ante la inseguridad que conlleva el oficio.



Varios actos de protesta se llevan a cabo hoy en el país en rechazo al asesinato de los comunicadores.



En Guadalajara, capital del occidental estado de Jalisco, decenas de periodistas se reunieron frente la sede de la Fiscalía general con fotos de los 121 periodistas asesinados y desaparecidos en el país hasta la fecha.



"Al matar un periodista se acuchilla la democracia", "No se mata la verdad, matando a periodistas", señalaron algunas de las pancartas.



En Sinaloa, donde trabajaba Valdez, se llevaron a cabo dos protestas, mientras que en Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, se exigió la protección del derecho a informar.

En este estado siete periodistas fueron golpeados y amenazados por un grupo armado este fin de semana.



Unesco deplora el homicidio del periodista



La directora general de la Unesco, Irina Bokova, dijo en un comunicado “condeno el asesinato de Javier Arturo Valdez Cárdenas”, e instó “a las autoridades a que lleven a cabo una investigación minuciosa para asegurarse de que este crimen no permanezca impune”.



“Este crimen nos recuerda una vez más de manera contundente que demasiados periodistas valientes ejercen su profesión en un entorno carente de seguridad y que, al atacarlos, se menoscaban los derechos humanos fundamentales a la libertad de expresión y de información”, denunció la responsable.



Como parte de las manifestaciones, en el noroccidental estado de Baja California se convocó una protesta, así como en Veracruz (oeste), uno de los estados más peligrosos de México para el periodismo.



En la Ciudad de México habrá otra marcha a las 19:30 hora local (00:30 GMT del miércoles) frente la sede de Gobernación, donde se proyectarán varios materiales periodísticos y se leerá un posicionamiento por los asesinatos, y se espera que los asistentes vistan de luto y se enciendan velas.



Adicionalmente, varios medios de comunicación realizan un paro de labores en sus portales digitales. "Animal Político, durante este martes y como una mínima muestra de solidaridad con estos periodistas y sus familias, ha decidido hacer un paro de labores", expresó el medio digital, que exigió "resultados" y no "mensajes de condena".



El portal Nexos, Vice, Noroeste, Tercera Vía, Zona Franga y El Popular también se sumaron a este paro de labores, y durante todo el día dejaran de informar o solo publicaran notas relacionadas con el suceso y la libertad de prensa.