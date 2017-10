En caso del asesinato de Fausto Valdiviezo se inició otra instrucción fiscal

La tarde de este martes 17 de octubre del 2017 se inició otra instrucción fiscal en el caso del asesinato del periodista Fausto Valdiviezo, crimen que ocurrió en el 2013, en una ciudadela en el norte de Guayaquil.

Durante la formulación de cargos, en la audiencia que se desarrolló en la Unidad Judicial Norte, se señaló como autor material del asesinato al ciudadano Ronny A.. Él reside en Estados Unidos y tiene doble nacionalidad: ecuatoriana y estadounidense.



El fiscal Leonardo Palacios, en declaraciones a medios, señaló que la declaración de un testigo protegido fue clave para el comienzo del proceso. Ahora la Fiscalía tendrá que mostrar los elementos necesarios para concluir si finalmente se lo acusa o no en el delito.



Explicó que la madre del periodista proporcionó varias fotografías de su hijo y que el testigo lo “reconoció plenamente al acusado”.



La Fiscalía no pidió la prisión preventiva, sino que el implicado se presente una vez al mes ante la justicia. También se dictó la prohibición de salida del país, en caso de que regrese a Ecuador desde Estados Unidos.



Jhonny Almeida, defensor, indicó que no existen los elementos para la acusación. Y dijo que su defendido quiere regresar a Ecuador para demostrar su inocencia. “Aquí están protegiendo al verdadero autor y están buscando un responsable”.



Julio César Cueva, defensor de la familia Valdiviezo, dijo a este Diario que están “complacidos” con la resolución porque ayudará a aclarar el caso.



“Si dictaban prisión preventiva y sabiendo que el señor está fuera del país, eso hubiera ahuyentado la posibilidad de que él se presente libremente a dar su versión (…) consideramos que la medida es apropiada a la circunstancia del caso y así esta persona podrá presentarse y defenderse”, manifestó.

Cueva aseguró que la familia del periodista mantiene la idea de que en el asesinato hay un autor intelectual. “Estamos seguros de eso, eso es un tema de sicariato, eso no se discute. Por lo tanto en su momento los autores materiales pueden llegar a un acuerdo con la Fiscalía y colaborar con información, son posibilidades que están abiertas”.