Aseguradoras ven dos grupos afectados por impuesto del valor agregado

Para el gremio de empresas de medicina prepagada, la mayor afectación del gravamen del 12% del impuesto del valor agregado (IVA) a los seguros privados de salud y vida recaerá en los titulares de planes familiares, puesto que la mayoría de estos planes superan los USD 150 mensuales.

La imposición de este gravamen forma parte de la reforma económica de carácter urgente, que se espera presente el Ejecutivo a la Asamblea Nacional esta semana.



Según la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, el cobro del impuesto afectaría solo a los seguros cuyas primas superen los USD 150 por mes.



El 27,6% de los beneficiarios de estos tipos de seguro corresponde a jefes de hogar, por tanto, titulares. El otro 72,4% se distribuye entre cónyuges, hijos y otros parientes, es decir, dependientes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).



Los datos fueron recopilados en un análisis sobre los Riesgos Asociados al cobro del IVA en seguros privados de salud y vida.



El estudio fue realizado por el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral Prepagada (Aeemip) y la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador, con fecha del 24 de abril.



Un plan de salud familiar, con cobertura para el titular, su cónyuge y dos hijos, puede estar entre USD 200 y 250 al mes, calculó Pablo Albuja, presidente de la Aeemip.



“Muchas veces las familias no tienen protección de la seguridad social y aquellos hijos que sí lo están son los que precisamente han desfinanciado al fondo de salud (del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) porque no aportan. Esto se va a volver un problema más serio”, consideró Albuja.

Otro segmento que, según los empresarios, se verá afectado por la medida es el de las personas de la tercera edad, tomando en cuenta que sus primas suelen ser más costosas debido al mayor nivel de riesgo.



Albuja recordó que a partir de los 55 años de edad las personas ya no están en su pleno desarrollo profesional, por lo que gravarles con este impuesto adicional es un “golpe” para estos clientes, que “están haciendo un esfuerzo por conservar su salud en el período donde más se necesita”.



Patricio Salas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), explicó que la principal consecuencia de este gravamen será un incremento en el costo de estos servicios, afectando la economía personal, familiar y de las empresas que ayudan a sus trabajadores con esta cobertura adicional.



No obstante, aún no hay claridad entre los distintos gremios sobre si la medida afectará también los contratos corporativos o solo los individuales.



“Lo que sabemos extraoficialmente es que el alza es general en los seguros de personas, con una excepción para los de salud corporativos, castigando el esfuerzo personal de las familias y de los emprendedores para tener un mejor acceso a la salud”, indicó Salas.

Pero lo que se advierte desde ya es una contracción en la demanda de seguros, que es muy sensible al precio.



“Esto obligará a reducir el consumo y, por tanto, a depender del Estado o los ahorros familiares para enfrentar los riesgos”, señala Salas.



Según las cifras del INEC, solo el 31,7% de los afiliados a un seguro privado tiene un empleo adecuado. Por otro lado, el 43% de los asegurados se halla entre los deciles socioeconómicos 1 y 7, es decir, son personas de bajos y medios ingresos. El resto se reparte entre los deciles 8, 9 y 10, donde se encuentran los ciudadanos de más altos ingresos.



Al medir la calidad en la atención médica, el 42,5% de los encuestados calificó de muy bueno el sistema privado. La seguridad social tuvo el 21,6% y el sistema de salud público, un 16,3%. El Fisco calcula que el IVA a los seguros de salud y vida le rendirá unos USD 23 millones por año.



Contribución adicional



Según un borrador del proyecto de ley para implementar las medidas del plan económicos, al que tuvieron acceso los empresarios del sector de seguros, se prevé también aplicar un incremento del 0,5 al 5% en la contribución que dan los seguros privados al Seguro Social Campesino del IESS.



Salas señaló que esto puede significar un costo para los usuarios de seguros privados de USD 72 millones al año. Para Albuja, la medida es ilegal porque este seguro ni siquiera presenta un déficit.



La Asamblea Nacional debate actualmente una reforma de ley para el aumento de la pensión de los jubilados campesinos hasta USD 100 al mes.

