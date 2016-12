Asambleístas de oposición piden la destitución de Orlando Pérez

Legisladores de oposición se unieron en la Asamblea Nacional este 14 de diciembre del 2016 para hacer un pedido público: que se destituya a Orlando Pérez de su cargo. Él funge de director del diario público El Telégrafo y también es conductor del programa de opinión en el canal Telesur.

Lourdes Tibán (izq) dijo que Orlando Pérez no tiene “la calidad moral” para estar al frente de un medio público. Foto: Twitter @LourdesTiban

Pérez enfrenta una indagación por supuesta agresión física y psicológica contra Gloria Ordónez. El caso se tramita en la Unidad Judicial de violencia contra la mujer y la familia de Guayaquil. La denuncia fue presentada por Ordónez el 6 de diciembre pasado.



Lourdes Tibán, legisladora por Pachakutik, dijo que Pérez no tiene “la calidad moral” para estar al frente de un medio que opera con recursos del Estado. Y que se deben condenar los actos de violencia independientemente de dónde provengan.



“Conocemos que la empresa de medios públicos lo ha enviado de vacaciones”, agregó la legisladora de Creo, Mae Montaño. “Exigimos al Gobierno la salida de Orlando Pérez. Se supone que es un medio público; ahí mandamos los ecuatorianos”.



En la víspera, Pérez lamentó lo ocurrido y dijo que será la justicia la que determine las responsabilidades. “Esto es un asunto de orden privado y así será tratado”, comentó en una rueda de prensa. “Aquí no comprometo al diario que dirijo ni los medios a los que sirvo. He hablado con mis superiores y saben de esto y de mi responsabilidad pública”.



La empresa de Medios Públicos de Comunicación Social del Ecuador confirmó a través de un comunicado que Pérez se encuentra de vacaciones durante un tiempo que no detallan. “Esperamos sea suficiente para aclarar los hechos que son de dominio público”.



La agrupación Nosotras por la Democracia también se pronunció sobre el caso y repudió lo ocurrido. Solanda Goyes, una de sus integrantes, advirtió que no se trata de politizar lo ocurrido, como comentó Pérez. “Que salga de El Telégrafo, que se ponga en igualdad de condiciones, que no se utilice el poder que tiene si como dice es un tema privado”.



Ayer, las críticas también llegaron desde el oficialismo. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado dijo en su cuenta de Twitter que la violencia de género no es un tema privado, sino un delito. Y adjuntó un pronunciamiento del Grupo Parlamentario por los derechos de las mujeres. Ahí se recordó que toda violencia contra las mujeres es un “atentado contra la integridad”.