Dos asambleístas dejan las filas de Alianza País

Juan Pablo Velín, legislador por Morona Santiago, anunció su salida del movimiento oficialista Alianza País (AP). Es la segunda renuncia que a semana seguida se concreta en la agrupación política. La semana anterior también se desafilió el asambleísta Yofre Poma, de Sucumbíos.

Velín habló de las razones de su desafiliación la mañana del jueves 19 de julio del 2018. Para él, la anterior directiva de AP no tomó en cuenta la opinión de las bases en la provincia para tomar decisiones (no especificó cuáles). Además, asegura que existe hermetismo para conocer información sobre los cuadros y el proceso de organización para las próximas elecciones seccionales.



El legislador Velín manifestó que apoyará la agenda legislativa y señaló que en las próximas horas tendrá un diálogo con representantes del Ejecutivo.



Para Poma, la decisión de retirarse de este movimiento se dio por la “inadecuada conducción política” de Ricardo Zambrano, quien se desempeñó hasta este miércoles 18 de julio del 2018, como Secretario Ejecutivo de la Alianza País.



Él señaló que no volverá a las filas pese a que Zambrano pasó a la Vicepresidencia de AP y el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, lo reemplazó en la Secretaría. Sin embargo, asegura que asumirá la posición oficialista en las votaciones del Pleno.



A Ximena Peña, coordinadora de AP, no le preocupa la renuncia de ambos legisladores. Rescató la posición de apoyar las votaciones del bloque de la lista 35 en la Asamblea. Tras un año y dos meses después, el movimiento oficialista se redujo de 74 a 43 asambleístas y necesitan de apoyo de otras organizaciones políticas para tomar decisiones.