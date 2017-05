Para Cristina Reyes fue una mala señal del oficialismo vetar la candidatura de Creo-SUMA en el Legislativo

La asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Cristina Reyes, analizó este lunes, 15 de mayo de 2017, en el programa Ecuadoradio, que se transmite por Radio Quito y Platinum; el inicio del período 2017-2021 de la Asamblea Nacional.

Considera que el inicio del nuevo período legislativo genera muchas expectativas de cambio a los ciudadanos, pero que Alianza País (AP) no ha mantenido la coherencia con su discurso de diálogo. “Tengo que expresas mi nota de protesta. Se vetó la moción de Creo-SUMA y esa es una señal de que no hay tal comportamiento democrático”, dijo.



Esto en referencia a que en la sesión de posesión del nuevo período, la mayoría oficialista no apoyó con sus votos a la moción del bloque de la alianza opositora de que el puesto que por Ley les corresponde en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sea ocupado por Guillermo Celi, quien fue el más votado por esta fuerza política en la elección del 19 de febrero pasado.



Para Reyes, los asambleístas de AP debieron respetar la decisión de Creo-SUMA, al igual que lo hicieron con el PSC. 22 asambleístas verdeflex votaron por Luis Fernando Torres. “Tienen que aceptar que tienen una mayoría estrecha y entregar representación que los partidos obtuvieron en las urnas a través de los votos de los ecuatorianos”, agregó.



Además dijo que el oficialismo está, de una u otra forma, diciéndole a la alianza de la oposición quien debe ser la persona que debe estar en el CAL y ese no es un comportamiento democrático. Recordó que ese puesto en el anterior período estuvo varios años vacío ya que no el bloque de AP no aceptó los nombres propuestos por las otras bancadas.



Por esto hizo un llamado para que en la conformación de comisiones se respete el deseo, la experiencia y la profesión de los asambleístas de oposición. “Apenas inicia esto y se batallará por lo que la gente busca”, dijo. Argumentó que las demandas ciudadanas se enmarcan en la generación de empleo, la reivindicación derechos con reformas a la Ley de comunicación, Código de trabajo, la Ley de seguro social y la lucha contra la corrupción.



En este sentido, tomó la palabra a José Serrano, nuevo presidente de la Legislatura, y le pide que envíe señales serias y reales de la apertura política que pregona. Por ejemplo -dice- se debe dar una señal de lucha contra la corrupción, con una conformación de la Comisión de Fiscalización que vaya a aportar con documentación y las causas no sean archivadas.



Criticó, en el balance de la legislatura que terminó y de la que también formó parte, que se apuraron sobre el final y se aprobaron sin mayor debate normas importantes como las reformas a la Ley de la Función Legislativa y el Código de Entidades de Seguridad, con la creación de un cuerpo civil armado.



Virgilio Hernández, exasambleísta de AP, participó luego en otra entrevista -también en Radio Quito y Platinum- y aseguró que el balance de la Asamblea saliente y de los 10 años de producción Legislativa en la revolución ciudadana es positivo.



Indicó que se han promulgado 215 Leyes y se llegarán a 220 normas, con las últimas aprobadas y que no se han publicado en el Registro Oficial. 60 normas fueron aprobadas antes de la Constituyente y el resto luego de entrar en vigencia la Constitución, en el 2008.



Destacó también la producción de 12 codificaciones ya que eso quiere decir -asegura- que se condensaron unas 300 Leyes que estaban dispersas. Sobre el supuesto apuro en la aprobación de Leyes al final del período, puso como ejemplo que el Código de Entidades de Seguridad se debatió en la Asamblea por cerca de cinco años.



Además, destacó el discurso conciliador de Serrano en el arranque de la Asamblea. Pero aclaró que para que exista un diálogo tiene que ver apertura por parte de todos los sectores involucrados.