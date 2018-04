AsambleístaTello señala 'presiones' antes de la votación del informe para recomendar o no juicio político al Fiscal

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los integrantes de la Comisión de Fiscalización habrían recibido llamadas de altos “agentes de la Fiscalía” para reunirse. Así lo indicó el legislador Raúl Tello, de Unidos por Pastaza. A su criterio, el objetivo era presionar para archivar el informe que permitiría el juicio político en contra del fiscal Carlos Baca Mancheno.

“El hombre del maletín funcionó. Me llamaron para reunirse conmigo. Eran funcionarios de la Fiscalía”, señaló el legislador que también pertenece a la Banca de Integración Nacional (BIN). A su juicio, la votación del informe debe ser pública para conocer quiénes votan por un posible archivo.



La Comisión de Fiscalización de la Asamblea se reunió la mañana de este jueves 19 de abril del 2018. El objetivo era leer y aprobar el informe en el que se recomienda o no el juicio político en contra de Baca. La lectura del informe todavía no ha terminado tras casi cuatro horas.



Para aprobar el informe se necesita mayoría simple. Es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes. Al inicio de la sesión se registraron 10 asambleístas, luego se sumó uno. En este caso, el informe debe aprobarse con 6 votos.