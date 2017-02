Según asambleísta Viteri, Odebrecht pagó sobornos en Ecuador a través de tres empresas

Los sobornos que la constructora Odebrecht pagó a funcionarios de América Latina se hicieron a través de tres empresas domiciliadas en Panamá y Antigua y Barbuda.

Se trata de las compañías Constructora Internacional del Sur, Klienfeld Services Ltd., y Consorcio IIRSA Norte. Esos nombres aparecen en el expediente que la Procuraduría de Paraná (Brasil) abrió tras la operación Lava Jato.



El asambleísta Christian Viteri, quien viajó la semana pasada a ese país, señaló la tarde de este miércoles 15 de febrero del 2017 a EL COMERCIO que esas tres firmas también “están detrás de los sobornos que llegaron al Ecuador, entre 2007 y 2015”.



El legislador aseguró haber revisado los documentos que por ahora son públicos y extrajo “datos básicos”.



De la información que pudo revisar, Viteri advierte que Odebrecht entregó sobornos en Ecuador en al menos dos ocasiones. La primera cuando la empresa brasileña ganó la licitación para construir el proyecto Multipropósito Baba, ubicado en la vía Quevedo Santo Domingo. Y, la segunda, cuando Odebrecht regresó a operar en Ecuador en el 2010, luego de que el Gobierno la expulsara tres años atrás.



El asambleísta también indicó a este Diario lo que ya alertó el viernes 10 de febrero: autoridades brasileñas le confirmaron que ya han remitido información básica a la Fiscalía de Ecuador. "No sé si es la que yo recabé, pero es mi punto de partida para poder investigar".



La semana pasada en redes sociales se filtró un oficio relacionado con Odebrecht. En ese documento, Mary Lorena Burey, en ese entonces directora encargada del Departamento de Asuntos Internacionales de la Fiscalía señala que devuelve al fiscal Wilson Toainga “26 fojas de información remitidas por el Ministerio Público Federal, Procuraduría de la República de Paraná (Brasil) relacionadas a la empresa Odebrecht”, porque "la traducción al idioma español no se ha podido realizar, toda vez que el Consejo de la Judicatura no cuenta con peritos acreditados en idioma portugués”.



La Fiscalía reconoció la existencia de ese documento, pero luego dijo que no había recibido información alguna desde Brasil.

Este 15 de febrero se conoció que Lorena Burey ya no es directora encargada y que en su puesto fue nombrado un director titular.



"Asumo que toda esta información (que recabé) la debe tener el fiscal (Galo Chiriboga) y debe estar avanzando en su investigación. Si esta información, con nombres y apellidos, llegase a salir por algún medio oficial de otro país, por ejemplo de Estados Unidos o Brasil, entonces la Fiscalía quedaría en muy mal predicamento. Lo correcto es que empiecen a dar nombres ya y que no queden como verdaderos incompetentes", dijo Viteri.



Desde el martes 14 de febrero, el fiscal Chiriboga se encuentra en Brasil. Allí se reunirá el jueves 16 y viernes 17 con otros fiscales de la región para analizar los avances de la investigación.



El presidente Rafael Correa dijo este miércoles que las denuncias contra funcionarios de su gobierno por el caso Odebrecht son “distorsiones que siempre hay en una campaña electoral”.