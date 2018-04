Asambleísta César Carrión insistirá en pedir información a José Serrano

LEA TAMBIÉN

La propuesta del legislador César Carrión, asambleísta del movimiento Creo, es que el también asambleísta José Serrano pueda explicar ante el Pleno sobre su accionar frente al Ministerio del Interior, durante el Gobierno de Rafael Correa.

El planteamiento no fue aprobado por el Pleno la noche del miércoles 18 de abril del 2018 cuando la Asamblea debatió una resolución para enfrentar los problemas en la frontera norte.



Carrión solicitó que el exfuncionario explique cómo enfrentó el tráfico de drogas en las provincias fronterizas y cuál fue su posición frente a los grupos irregulares armados que operan en ella. A su criterio, no es lógico que en estos momentos se registren ya siete muertos y dos ecuatorianos secuestrados, sin que haya existido al menos la información de las operaciones de agrupaciones armadas en el pasado.



El equipo jurídico del asambleísta analiza volver a presentar un nuevo cambio del orden del día para tratar exclusivamente este punto. En caso de que no se lo tramite en el Legislativo, no se descarta un procedimiento en la justicia ordinaria.



José Serrano fue ministro del Interior desde el 13 de mayo del 2011 hasta el 15 de noviembre del 2016. También fue presidente de la Asamblea desde mayo del 2017 hasta el 9 de marzo del 2018, cuando fue cesado de sus funciones. A partir de esa fecha no ha regresado al Legislativo.