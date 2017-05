Marcela Aguiñaga sobre Guillermo Celi: ‘No es un hombre que va a llevar adelante un grado de diálogo’

La legisladora de Alianza País (AP), Marcela Aguiñaga, aseguró hoy (16 de mayo de 2017) que el bloque oficialista no votó a favor de Guillermo Celi (Creo-SUMA) para que integre el Consejo de Administración Legislativa (CAL) por considerar que no suma a construir confianza interna en el trabajo legislativo.

Así la asambleísta guayasense justificó el no respaldo de AP a la candidatura de la alianza 21-23 para ocupar la cuarta vocalía en ese organismo.



En una entrevista en Radio Majestad, la mañana de este martes 16 de mayo, Aguiñaga habló sobre la primera sesión del nuevo legislativo y la elección de sus autoridades por los próximos dos años.



“Consideramos que de acuerdo a su perfil (Celi), su forma de plantearse en los últimos meses, no es un hombre que va a llevar adelante un grado de diálogo, de gobernabilidad”, manifestó.



Aguiñaga recordó que en el 2015 sucedió algo similar cuando el oficialismo rechazó la candidatura del ex asambleísta de Creo, Diego Salgado. Afirmó que era un legislador que “incendiaba con sus posicionamientos” y “bastante beligerante”, lo que no permitía un diálogo constructivo.Sin embargo, puntualizó que en el bloque oficialista hay diálogos para definir la cuarta vocalía.



La legisladora reelecta por el distrito tres de Guayas, también dijo que varios legisladores oficialistas apoyaron la postulación de Luis Fernando Torres (PSC-Tiempo de Cambio). Aunque ella se abstuvo en su voto, refirió que estima y aprecia a su colega de Tungurahua.



Aguiñaga aclaró que no hubiese votado a favor de la socialcristiana Cristina Reyes porque es “una legisladora incendiaria, beligerante, de oposición por oposición”.



La oficialista recordó que la nueva dirección de la Asamblea se caracterizará por el diálogo. Y que ya el presidente José Serrano ha manifestado que dialogará una vez al mes con las bancadas de la oposición con el propósito de tener una planificación plural de leyes para el país.



También agregó que en los primeros cien días de trabajo será prioritario viabilizar aquellas leyes que permitirán que el oficialismo cumpla con las ofertas de campaña. Entre esos citó la agilización de los trámites burocráticos y la reforma a leyes como la de Comunicación.



Aguiñaga contó que integrará la Comisión de Justicia y que los perfiles que se analizan para conformar dicha mesa son mayoritariamente mujeres y abogadas.