Elizabeth Cabezas es la nueva presidenta de la Asamblea Nacional  

Con 84 votos afirmativos, 2 negativos y 21 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional eligió a la asambleísta Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea Nacional, este 14 de marzo del 2018. En el momento de la elección había 107 asambleístas presentes.

De inmediato, Cabezas se dirigió a la cabecera de la Asamblea, y fue posesionada oficialmente como Presidenta de la Legislatura, por el segundo vicepresidente Carlos Bergmann, quien dirigía la Sesión del Pleno No. 505, y ocupó la silla presidencial.



Según la titular del Legislativo, en su nuevo cargo enfrentará tareas "delicadas y difíciles", debido a las situaciones en las que fue escogida como Presidenta.



Considera que "el país sigue a la expectativa y ansía que se enfrenten los graves hechos de corrupción". También destacó que es importante reformar la acción legislativa para trabajar "a través del diálogo multipartidista" y establecer una agenda legislativa.



"Menos confrontación, más diálogo y resultados”, señaló. La Presidenta se refirió a la necesidad de trabajar en proyectos como las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, las leyes derivadas del cumplimiento de la consulta popular, e impulsar leyes referentes al trabajo, la educación, la mujer y la salud.



"Manos a la obra", finalizó Cabezas, quien es economista de profesión. Y a continuación suspendió la sesión, quedan dos puntos quedaron pendientes.







Pasadas las 12:00 de este miércoles 14 de marzo, se instaló la Sesión No. 505 del Pleno de la Asamblea Nacional con 130 legisladores presentes.



Tras las tres solicitudes de cambio de orden de orden del día y la aprobación de dos de ellas. El asambleísta Fernando Burbano (Independiente, exCreo) mocionó para presidenta del Legislativo a Elizabeth Cabezas (AP). Dijo que se deber ir más allá de los intereses partidistas, porque “estamos a prueba frente a todos los ecuatorianos”.



Agregó “no al bloqueo, no a la oposición por oposición, es el momento de la generosidad y diálogo político”. Por eso indicó que Cabezas construirá ese diálogo, que provocará un control político objetivo y contribuirá a reestablecer la confianza en el sector público y la representación política. Además, señaló que tienen la experiencia y trayectoria de cercanía con la función pública y los ciudadanos.



En tanto, el asambleísta Esteban Bernal (Creo), en su intervención, dijo que la Bancada de la Unidad por el Cambio, propuso la candidatura de Mae Montaño, y enfatizó que esta es una propuesta “honesta”.



Según el legislador, la oposición representa al 61% de los ecuatorianos y, por lo tanto, están en la responsabilidad de presentar una candidatura. Y criticó “nos han negado cinco de seis juicios políticos que presentó nuestra bancada en el ejercicio de la fiscalización”, dijo.



Y agregó que desde que se presentó la propuesta de Montaño no se ha difundido nada que deslegitime su candidatura a la Presidencia. Así que mocionó su nombre.





Tres solicitudes de cambio del orden del día



Hubo tres solicitudes de cambio del orden del día al inicio de la Sesión 505 del Pleno. La primera fue de Fernando Flores (Creo) para pedir la comparecencia ante el Pleno de la fiscal subrogante, Thania Moreno. Esto, dijo, se requiere porque durante la comparecencia del fiscal Carlos Baca Mancheno, del viernes pasado (9 de marzo del 2018), ella fue nombrada varias veces.



Hay que saber lo que sucede dentro de la Fiscalía, indicó el asambleísta, para que Moreno explique todas las acusaciones que “han sido vertidas en contra de ella”.



El mismo presidente Lenín Moreno recordó anoche (13 de marzo) a los legisladores, durante su enlace semanal 'El Presidente informa', que “el país está a la expectativa que los elementos denunciados en las comparecencias sigan el debido proceso e investigación para que estas situaciones se aclaren de manera total y definitiva”.



La petición se aprobó con 123 votos afirmativos y 7 abstenciones. Este será el tercer punto del orden del día de esta sesión 505.



La segunda moción fue para incluir el proyecto de resolución para debatir la reestructuración total de la Asamblea. Lo planteó Raúl Tello, del movimiento Unidos por Pastaza.



El legislador dijo que es hora de que el Parlamento rectifique lo que no hizo bien el 14 de mayo, cuando se nombraron las autoridades actuales. Explicó que hay inequidad en la distribución de esos cargos.



“Tenemos una Asamblea que no ha respondido eficazmente a la aspiración de los ecuatorianos en el ámbito de la legislación y la fiscalización”. Agregó que los juicios políticos se han quedado en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y contó que “no asoma el juicio político al Superintendente de Bancos, Christian Cruz, desde hace cuatro meses”.



También criticó que haya comisiones legislativas paralizadas, que no le dan respuesta al país. Por lo que argumentó la necesidad de reestructurarlas.



De los 130 asambleístas presentes, 80 votaron a favor, 17 en contra y 33 abstenciones. Por lo que se abrirá también el debate sobre este tema.



La última moción para cambiar el orden del día fue de Luis Molina, de la Revolución Alfarista (RA), que agrupa a los legisladores correístas. Pidió debatir la inconstitucionalidad de elegir un nuevo presidente del Legislativo, ya que argumentó que la Carta Magna dice que el Vicepresidente reemplazará al Presidente en su ausencia temporal o definitiva, o renuncia del cargo.



Pidió que se suspenda la sesión y que se remita a la Corte Constitucional un proyecto para que determine el alcance del artículo 121 de la Constitución en concordancia con la Ley Orgánica de la Función Legislativa que, por el contrario, manda que se elija un nuevo Presidente en caso de ser necesario.



Argumentó que no existe un fundamento jurídico para la elección que se llevará a cabo hoy, 14 de marzo del 2018. Criticó que lo que se quiere hacer en la Asamblea hoy es un “reparto y vuelta al Congreso de la década del 90”. Pidió a los legisladores que actúen con principios y no interpreten la Constitución. Y agregó que las comisiones legislativas fueron elegidas para dos años, por lo que no se las podría cambiar.



De los 132 asambleístas presentes, 27 votaron a favor, 19 abstenciones, 86 negativos, por lo que la solicitud no fue aprobada y no se debatirá.



Tras esta votación, los asambleístas que integran el bloque correísta, denominado Revolución Alfarista (RA), abandonaron la sesión cuando iniciaba el proceso para la elección del nuevo Presidente de la Legislatura.



Salieron en medio de protestas y levantando ejemplares de la Constitución, puesto que no se aprobó su moción de suspender la sesión. Ellos consideran inconstitucional la designación de un nuevo titular del Legislativo, en reemplazo de José Serrano.



Los asambleístas sostienen que debería asumir el cargo la primera vicepresidenta, Viviana Bonilla, pero que si ella no lo acepta, debería sucederla Carlos Bergmann, segundo vicepresidente, quien está encargado de la Presidencia desde el pasado viernes (9 e marzo). 107 asambleístas se quedaron en el salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional para la elección de su titular.