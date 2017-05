Nuevos asambleístas, en el ajetreo por su ‘estreno’ legislativo

Diez de los 20 asambleístas electos por Guayas se estrenarán en la vida legislativa el próximo 14 de mayo del 2017. Algunos están en el ajetreo de la mudanza, otros ya se instalaron en Quito, sede de la Asamblea Nacional.

Ellos son Rómulo Minchala, Héctor Yépez, Roberto Gómez (Creo-SUMA); Wendy Vera, Sofía Espín, Julio César Quiñónez, Michel Doumet (AP); Mayra ‘La Bombón’ Montaño, Vicente Taiano y Dallana Passaillage (PSC-MG).



La socialcristiana Dallana Passailague contó este jueves 11 de mayo del 2017 que es gratificante volver a la capital. Ella vivió seis años en esa ciudad cuando trabajaba en varios proyectos televisivos.



“Para mí volver a Quito siempre será muy cálido, lo disfruto mucho y creo que esta oportunidad de vivir entre la Sierra y la Costa me ha dado una gran y amplia perspectiva sobre nuestras diferencias y similitudes”.



La flamante asambleísta comentó que el pasado 9 de mayo alquiló un departamento cercano al parque de La Carolina. “Soy una persona muy práctica, he procurado estar cerca a un área libre, un parque, para poder hacer ejercicio diariamente y no perder esta buena y saludable costumbre que tengo”.



Passaillage puntualizó que en Guayaquil está terminando varios proyectos que ha venido desarrollando como empresaria. Ella ha desempeñado labores como ‘coach’.



En tanto, la asambleísta oficialista Wendy Vera aseguró que la nueva etapa es un nuevo reto. Nunca ha vivido en la capital y se considera “bien mona”.



Cree que deberá adaptarse a los 2 800 metros sobre el nivel del mar. Vera indicó que aún no ha alquilado departamento en esa ciudad y que durante un tiempo se hospedará en la casa de familiares.



La oficialista cree que su rutina de trabajo cambiará y estima que vivirá cuatro días en la capital y tres en Guayaquil cada semana. Además de sus actividades legislativas allá culminará sus clases de francés y está convalidando materias para culminar en tres años su carrera de derecho.



Héctor Yépez, de la alianza Creo-SUMA, también dice vivirá cerca al parque La Carolina. Él considera que en esta nueva etapa la rutina será ajetreada porque dividirá su tiempo entre Quito y Guayaquil.



“Pienso que es muy importante que un asambleísta se mantenga en contacto permanente con el pueblo que lo eligió, en mi caso fui electo por el distrito dos de Guayas, además soy director provincial de SUMA en Guayas”, acotó.



Mientras, Mayra Montaño, conocida como ‘La Bombón’, contó que la noche de este 11 de mayo se trasladaría a la capital y que lleva gran cantidad de equipaje.



Otra de las asambleístas nacionales cuya residencia es Guayas, es María Mercedes Cuesta de Fuerza Ecuador (FE). Ella ya está instalada en Quito y alquiló un departamento cercano al edificio legislativo.



“Para mí es importante estar cerca del lugar del trabajo, ya que el tráfico de Quito es complicado”, relató.



Cuesta anotó que esta nueva etapa es un cambio interesante y que buscará hacer una política distinta. “Sé que va a ser duro, que es distinto, una cosa es la televisión, una cosa es ejercer el periodismo, otra cosa es hacer política”.