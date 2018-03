La Asamblea define este jueves 22 de marzo su reorganización

Alianza País (AP) afronta presiones internas y externas al movimiento en el proceso de reestructuración de la Asamblea. Por ejemplo, los legisladores amazónicos de esta misma tienda política exigen mayor protagonismo dentro de la reconfiguración.



El oficialismo tenía previsto zanjar anoche (21 de marzo) las diferencias internas, en una reunión con representantes del Ejecutivo.

Los legisladores amazónicos de AP reclaman la falta de representación en las presidencias de las 13 comisiones permanentes y en los siete puestos del Consejo de Administración Legislativa (CAL).



La 35 deberá consensuar hasta las 17:00 de este jueves los nombres de los futuros titulares de las mesas legislativas. A esa hora está convocada la reinstalación de la sesión 505, para aprobar la reestructuración.



Por ejemplo, la legisladora Karina Arteaga señaló ayer que hay consenso para que ella dirija la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que está bajo la dirección de la correísta Liliana Durán (Revolución Alfarista). Incluso ya piensa en las leyes que podría priorizar cuando esté al frente.



A esto se suma la negativa de un sector del oficialismo que no está de acuerdo con la reconfiguración. Jorge Yunda, vicepresidente de Salud, señaló que no existe una norma jurídica para removerlo del cargo. “En la Ley dice que estaremos dos años en funciones”.



Justamente, esa es la posición que defiende el grupo correísta, que se ha mostrado contrario a la reconfiguración. Tras la renuncia de Augusto Espinosa a la Presidencia de Educación, ellos aún controlan cuatro comisiones.



Este frente, denominado Revolución Alfarista (RA), es la segunda fuerza política en la Asamblea (29 votos). Su legisladora Doris Soliz, presidenta de la mesa de Soberanía, no renunciará al cargo. Su Comisión lleva más de un mes sin reunirse; sus miembros no le dan quórum y exigen su salida.



Soliz señaló que el proceso de reestructuración se debe hacer con “diálogo” entre las bancadas y no con imposiciones que representen “violaciones a la Ley”. Por la imposibilidad de instalarse en una sesión, su mesa no ha podido conocer detalles de los actos violentos en la frontera norte.



El correísmo también perderá fuerza en la dirección del Legislativo. Soledad Buendía (RA) será reemplazada en la vocalía del CAL por una representante de AP. Ayer se discutían los nombres de Ximena Peña o María José Carrión. Esta última mencionó que no continuará en la mesa de Fiscalización y dejó abierta la posibilidad de dirigir la de Salud.



La Primera Vicepresidencia del CAL, que la ocupa Viviana Bonilla (independiente), la ocuparía también el oficialismo. Hasta la tarde de ayer se conocía que uno de los candidatos firmes era Julio César Quiñónez, asambleísta por Guayas. Con esto, también se buscaba tener una representación regional paritaria.



En una reunión entre la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), y los integrantes del CAL, también se acordó reemplazar a la vocal Verónica Arias (AP-ARE). Su lugar será ocupado por un integrante de la Banca de Integración Nacional (BIN). Este grupo iba a mantener, la noche de ayer, una reunión para elegir el candidato. Los nombres que más aceptación tenían eran René Yandún y Raúl Tello, quien fue el proponente de esta reestructuración.



El PSC y Creo no renunciarán a sus vocalías en el CAL, pero tampoco han hablado de presidir comisiones. El PSC lo ha descartado por completo.



Debate legislativo



En la sesión 507, el Pleno aprobó con 98 votos los cambios a la Ley del Consejo de Participación (Cpccs), en la que se plantea la elección de los consejeros del organismo.



Entre los cambios está solicitar títulos de tercer nivel a los candidatos. Eliminaron la propuesta de elegirlos por zonas electorales. Pero habrá tres papeletas: de hombres, de mujeres y de representantes de pueblos y nacionalidades y del exterior.



La Asamblea apresuró el tratamiento de esta norma para evitar un posible conflicto con la prohibición de reformas electorales en el año previo a las votaciones. Las seccionales, en las que se votará por el primer Cpccs, están previstas para marzo de 2019.



Además, se incluyó en el orden del día debatir la presencia de los ministros del Interior, Defensa, y Relaciones Exteriores y de las máximas autoridades de las FF.AA. y la Policía, para que comuniquen lo actuado respecto a los hechos violentos en la frontera norte.



En contexto

Tras la división de Alianza País y la salida de José Serrano de la Presidencia de la Asamblea, el Legislativo se alista para definir la reestructuración del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y de las 13 comisiones. Las negociaciones son intensas.