Asamblea no da paso al pedido de reestructuración de Fiscalización

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El legislador Raúl Tello, de Unidos por Pastaza, cumplió su palabra y presentó un pedido de cambio del orden del día para la reestructuración de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

La unión de asambleístas que pertenecen a las facciones del morenismo y del correísmo bloqueo la solicitud de Tello la mañana de este martes 17 de julio del 2018. A su criterio, es necesaria la transformación de toda la mesa por hechos que calificó de “bochornosos”.



La víspera, la Comisión de Fiscalización no aprobó el informe que recomendaba el juicio político al superintendente de Bancos, Christian Cruz. Lo que llevó a que el proceso caiga en un “limbo jurídico” ya que no puede se tramitado para su archivo o su aprobación por parte del Pleno.



El legisldor que también pertenece a la Bancada de Unidad Nacional dijo que era necesario votar por su resolución incluso para que él pueda salirse. “No puedo ser parte de una Comisión que no hace nada”.



Rechazó la posición del asambleísta Daniel Mendoza, de Alianza País - aliados, de haber mocionado la votación para la aprobación del informe y, al momento de tomar la decisión, haya votado en contra.



Sin nombrarla, también criticó que la oficialista Kharla Chávez, de Alianza País, no haya acudido a la sesión del lunes. Ella, quien estuvo en la sesión del Pleno de este martes, se defendió y dijo que estuvo enferma. “Yo doy la cara. Hemos aprobado otros juicios políticos con una posición valiente”, sostuvo.



Los bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Creo, SUMA, BIN e independientes apoyaron a Tello quien sumó 60 votos. Se necesitaban al menos 10 más para lograr que su posición se debata al interior del Pleno.