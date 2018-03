La Asamblea Nacional empezará su reestructuración por el CAL

La primera sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidida por Elizabeth Cabezas, contó con cinco de sus siete miembros. La primera vicepresidenta, Viviana Bonilla, y la vocal Soledad Buendía no asistieron. Ambas dejaron Alianza País, que los puso en esos cargos.

Cabezas planteó que se necesita la reestructuración del CAL y criticó que haya vocales que no representan a bloques legalmente conformados.



Por ejemplo, Bonilla, quien tiene licencia por maternidad, dijo que se mantendría como independiente; mientras que Buendía es parte de la Revolución Alfarista (RA).



Aunque el correísmo representa a la segunda fuerza política en el Legislativo (29 curules), no se conformó como bancada en la primera semana del período, como lo manda la Ley de la Función Legislativa.



La continuidad de Verónica Arias (AP-ARE) también es señalada. Ella defiende su permanencia porque ingresó como parte de los miembros de la bancada del oficialismo y sus aliados, que está vigente.



“Nunca fui adherente de AP. He sido y soy integrante de Acción Regional por la Equidad (ARE)”. Ella fue a la sesión del jueves, 15 de marzo del 2018, y también votó a favor de la Presidenta del Legislativo.



El CAL está integrado, además, por Luis Fernando Torres (PSC), Carlos Bergmann (AP-UP) y Patricio Donoso (Creo).



Los socialcristianos creen que se debe respetar su vocalía en el CAL, ya que representan a una de las principales fuerzas políticas en el Pleno y fueron la primera bancada inscrita. Su coordinador, Henry Cucalón, defendió la actuación de Torres en el Consejo. “Él nunca votó por archivar los procesos contra Glas y otros funcionarios”. Por lo que, si se hacen cambios en el CAL, se tendrá que revisar “uno por uno” el accionar de los vocales y no un cambio “en combo”.

En caso de que se abra una vacante en el organismo, ya existen nombres que podrían llenarlo. Marcia Arregui (AP) reconoció que será una de las precandidatas. El proceso de votación –contó– ser daría primero en el oficialismo y después sería mocionado al Pleno.



Los independientes, por su parte, esperan que se cumplan “los acuerdos” que ofreció una parte del oficialismo, advirtió Patricio Mendoza, de Los Ríos. Él señaló que hay conversaciones para ocupar puestos en el CAL o en las comisiones.



El apoyo también pasa por el cumplimiento de promesas para sus provincias. Afirmó que no han pedido obras, pero que, personalmente, espera que se avance con la construcción de la vía E-35 en Los Ríos.



Tras la reunión del jueves, Torres y Donoso hablaron de lo acordado dentro del CAL. En la sesión, que duró 20 minutos, se accedió a retrasar una semana el inicio de la vacancia. No arrancará este lunes sino el 26 y se extenderá durante 15 días.



Sin embargo, Cabezas deberá decidir para cuándo convocar a la sesión en la que determinarán cómo proceder con la modificación del Legislativo.



Además, la propuesta de que el Pleno reestructure las 13 comisiones toma fuerza.



AP prevé reunirse para consultar qué legisladores quisieran cambiar de mesa. “El procedimiento es que en el Pleno se reestructuren las comisiones. Después, cada mesa tendrá que autoconvocarse y de ahí saldrán sus autoridades”.

Patricia Henríquez (PSC) considera que cada mesa debería decidir si cambia a sus autoridades. La legisladora quiere quedarse en la de Salud.



La presidenta Cabezas admitió que deben tener cuidado de “no desarmar los temas planteados” y que han venido tratándose dentro de las mesas. Y que se deben enfocar en las comisiones paralizadas: Soberanía y Educación.



El 16 de marzo, los legisladores prevén cerrar el segundo debate de la derogatoria de la Ley de Plusvalía (13:00) y de las reformas a la Ley de Participación Ciudadana (16:00). Ambos como resultado del referendo.



En caso de que se aprueben los proyectos, estos regresarán al presidente Lenín Moreno, quien podrá modificarlos y devolverlos o no. En el primer caso, el texto regresa al Legislativo; mientras que en el segundo irá al Registro Oficial.



Si existiese un veto, César Litardo (AP), espera que sea tramitado la próxima semana.

En contexto

Los legisladores de las bancadas y grupos tienen criterios divididos ante la intención de reestructurar toda la Asamblea. Esto sucedió tras la salida de José Serrano de la Presidencia del organismo, quien fue reemplazado el miércoles por Elizabeth Cabezas.