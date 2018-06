Asamblea Nacional devolvió pedido sobre Correa a jueza Camacho

LEA TAMBIÉN

La vinculación penal del expresidente Rafael Correa no tiene restricciones. La Asamblea Nacional decidió, en minutos, declarar improcedente el pedido que hizo la jueza nacional, Daniela Camacho, para iniciar una investigación en contra del exmandatario dentro del caso Balda.

El asambleísta independiente Fernando Burbano presentó el jueves, 14 de junio del 2018, el proyecto de resolución, que era el mismo que se intentó poner en debate el miércoles con un cambio del orden del día y que finalmente no pasó: declarar la improcedencia, para que el caso que involucra a Correa pueda ventilarse en la justicia ordinaria.



El proyecto se aprobó el jueves con 83 votos que provinieron de los partidos de oposición y también del oficialismo. Aquí se marcó una diferencia con lo ocurrido el miércoles, cuando la mayoría de Alianza País (AP) votó en contra de cambiar el orden del día.



La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, ordenó ayer la votación de la resolución de Burbano sin abrir el debate. La decisión causó la molestia de los legisladores de la Revolución Ciudadana (correístas) que gritaron y apelaron a la Presidencia. Las exigencias de los ex AP no fueron tomadas en cuenta y se procedió a la votación. Al ver los resultados en la pantalla, la oposición gritaba “preso Correa, preso”. Desde el lugar en donde se sientan los legisladores del movimiento Creo se extendió una bandera tricolor.



Luego, Elizabeth Cabezas dio una rueda de prensa en la que lamentó los incidentes que se dieron antes y durante el Pleno. Señaló que incluso hubo problemas con el sistema para contabilizar los votos. Por ejemplo, se registraron 13 abstenciones. Cabezas dijo que su propia votación se marcó como abstención.



Lo mismo sucedió con el voto de María José Carrión y Daniel Mendoza, que un día antes habían votado a favor de cambiar el orden del día para declarar la improcedencia. Para solventar este problema pidió una reconsideración de la votación, pero no tuvo apoyo.



Para Cabezas, la decisión de la Asamblea tiene base legal, ya que no existe una normativa que indique que la Asamblea deba autorizar el enjuiciamiento penal a un expresidente de la República. Recordó que con el enjuiciamiento al exmandatario Jamil Mahuad el Congreso de la época tampoco se declaró competente.

El artículo 120, numeral 10 de la Constitución establece que las tres cuartas partes de la Asamblea deben pronunciarse para autorizar el enjuiciamiento penal en caso de ser Presidente o Vicepresidente. No señala una obligación en caso de exmandatarios.



Para la titular de la Asamblea, la posición de sus compañeros que votaron el miércoles en contra de debatir el pedido de la jueza se debió a la falta de tiempo para analizar la petición. Al ser consultada sobre una posible división dentro del morenismo, Cabezas respondió que están en conversaciones con sus compañeros.



Ximena Peña, coordinadora de Bloque, en cambio, señaló que se mantienen como un grupo que tiene la libertad de dirimir en ciertas circunstancias. El miércoles en la noche, el Gobierno condenó la posición de los legisladores que votaron en contra.



Para Gabriela Rivadeneira, de Revolución Ciudadana, lo actuado por la Asamblea fue ilegal y buscará la nulidad de la sesión. Ella tenía crema en el rostro durante su participación en el Pleno. Minutos antes denunció que fue atacada con gas pimienta después de supuestamente haber empujado a un policía.



Los simpatizantes de Rafael Correa, encabezados por los legisladores de la Revolución Ciudadana, avanzaron hacia el edificio de la Asamblea. Un contingente policial impidió su acceso. En ese momento se registraron incidentes.

Gabriela Rivadeneira y otros legisladores de la Revolución Ciudadana protestaron. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Diligencia por caso Balda



El actual embajador de Ecuador en Chile y exministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano, rindió su versión en torno a la investigación sobre el secuestro del exasambleísta Fernando Balda. Lo hizo a través de una videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Nueva York.



Balda y sus abogados estuvieron presentes en la diligencia. Al salir, dijeron que este testimonio es un elemento más para la vinculación de Rafael Correa.



Para la defensa de Balda, el enjuiciamiento al expresidente “no tiene vuelta atrás”. Esperan que la jueza de Garantías Penales, Daniela Camacho, fije día y hora para la audiencia de vinculación.