El CAL aprueba la solicitud de juicio político contra el contralor Pólit

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud de iniciar un juicio político al contralor Carlos Pólit, presentada por el oficialista Daniel Mendoza y respaldada por las firmas de otros 77 legisladores.

Las pruebas que sustentan el pedido de la bancada de Alianza País, sin embargo, dependen de las diligencias de la Fiscalía ecuatoriana en Brasil y de la información que recaben los siete legisladores que viajarán a ese país y a Estados Unidos. Pero el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa exige que, además de las firmas de respaldo, se indique “el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose la prueba documental de que se disponga en ese momento”.



Con la admisión del proceso, el trámite continuará en la Comisión de Fiscalización. Este organismo deberá verificar, en el plazo de cinco días, que la petición cumpla con el artículo 131 de la Constitución, que establece que el juicio político se dará por incumplimiento de las funciones constitucionales de la autoridad cuestionada. Entonces decidirá si archiva el proceso o convoca a Pólit para dar inicio al trámite.



Ximena Peña, coordinadora del bloque oficialista, aseguró que por ahora solo cuentan con los indicios por el allanamiento de la vivienda del funcionario en Guayaquil, en medio de un operativo por el caso Odebrecht.



Para el bloque socialcristiano “todo está en la cancha de Alianza País”. Vicente Taiano aseguró que ellos optaron por no presentar el pedido de juicio porque no tuvieron las pruebas. Por lo que el oficialismo deberá garantizar las pruebas necesarias para que Pólit se presente a juicio. Y para que además se esclarezcan las denuncias sobre supuestas represalias del fiscal Carlos Baca hacia el Contralor.



Fabricio Villamar de Creo-Suma, bancada que también había proyectado la presentación de un pedido de juicio, dijo que esto ya no pasará. Considera que el proceso contra Pólit es una distracción de lo que realmente se debe investigar en el caso Odebretch: la vinculación del vicepresidente Jorge Glas como responsable político de los sectores estratégicos.



Por eso ambas fuerzas políticas aseguran que al interior de los bloques analizarán la pertinencia de que sus representantes, Luis Fernando Torres (PSC) y Patricio Donoso (Creo-SUMA) viajen junto a la delegación que buscará información referente a Ecuador en el caso. Villamar critica que se les impuso la integración de esta instancia y que además los desplazamientos serían infructuosos, considerando que el Fiscal ya tiene las pruebas.