Asamblea espera la reforma económica

El Gobierno ofreció presentar hasta la tercera semana de abril un proyecto económico a la Asamblea. Faltan dos días para que se cumpla el plazo.

Pero los problemas de seguridad en la frontera norte han marcado las agendas tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y se ha dejado en segundo plano el tema económico.



Por ejemplo, el Régimen anunció que el martes, 23 de abril del 2018, presentaría las líneas gruesas de un paquete de reformas para aumentar las inversiones y traer dólares al país. Pero por la coyuntura en frontera no ocurrió y se espera hacerlo hoy.



Anteriormente ya se dieron detalles de dos ejes para mejorar la economía: equilibrar las cuentas fiscales y ajustar el tamaño del Estado. La mayoría de las medidas necesitará pasar por la Asamblea para proceder con las reformas legales, especialmente en tributos.



La Comisión de Régimen Económico, que ha tratado históricamente los cambios legales, no conoce de los planes del Ejecutivo y, por ende, no avanzan en los cuerpos legales correspondientes.



Uno de los integrantes de la mesa, Esteban Melo, de la Revolución Alfarista (RA), resalta la importancia de empezar con los debates. Incluso condena la pretensión que tiene el oficialismo para que las reformas no sean tratadas por esta mesa legislativa, presidida por Pabel Muñoz (RA), sino por la Comisión de Desarrollo Económico, dirigida por Esteban Albornoz, de Alianza País.



A pesar de no tener una propuesta concreta, la mesa de Muñoz impulsa una agenda propia. Por ejemplo, ayer sesionó para avanzar en las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley interpretativa para la Reactivación Económica.

La semana pasada también aprobaron el informe para el primer debate de la Ley de Eficiencia de Trámites.



Si los nuevos proyectos que necesita el Ejecutivo son enviados bajo el paraguas de económico urgente, que se deben aprobar en 30 días, también deben cumplir los pasos establecidos. Por ejemplo, llamar a diferentes actores relacionados al tema (empresarios, representantes o académicos) para que hagan aportes.



Necesariamente, se requieren informes para primer y segundo debates en el Pleno, antes de enviarlo al Ejecutivo. Si se cumple el plazo de un mes y la Asamblea no aprueba el proyecto, las reformas entrarán en vigencia tal como fueron planteadas por el Presidente.



Para los legisladores de la oposición, es vital para la economía del país que existan proyectos consensuados.



En el Pleno de la Asamblea no existe una mayoría oficialista que pueda aprobar por sí sola las reformas. Se necesitará el apoyo de la Bancada de Integración Nacional (BIN) y de la facción independiente que ha crecido en número desde la instalación de la Asamblea.



El Partido Social Cristiano (PSC) y Creo han señalado desde ya su negativa para aprobar medidas que signifiquen aumento de impuestos.



Cristina Reyes, del PSC, adelantó que el apoyo será a las medidas que beneficien al sector productivo. Y destacó que hay otros ejes en el plan del Gobierno que no cuentan con el apoyo del socialcristianismo, pero que son temas que se debatirán lejos del campo de la Asamblea. Entre esos temas está el aumento de aranceles a las importaciones.



El debate de las leyes económicas tendrá que alternarse con las leyes de seguridad que se tramiten, si se presentan los proyectos. La Asamblea mantiene como máxima prioridad el tema de la frontera norte.



El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reu­nió y definió el 18 de abril los parámetros de funcionamiento de la Comisión Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza. Esta nueva mesa tendrá hasta tres meses para tratar las reformas Ley de Seguridad Pública y del Estado. La Comisión estará representada por las distintas fuerzas políticas y contará también con legisladores de las provincias fronterizas.



Esta mesa aglutinará todos los aportes de los legisladores y del Ejecutivo en materia de seguridad. Hasta el momento, no tienen una hoja de ruta para saber con qué ley empezar. Se prevé una conversación con autoridades de seguridad.

El plazo que se impuso el Ejecutivo para presentar leyes económicas está por fenecer. Esto, mientras los legisladores se enfrascan en debates y reuniones para mejorar las leyes sobre seguridad del Estado. No hay una agenda clara en ninguno de los dos casos.