Asamblea elegirá a los miembros del Consejo de transición el 28 de febrero

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, confirmó que el último día de febrero se elegirá a los siete vocales titulares del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio.

Ese fue el acuerdo al que llegaron los coordinadores de las distintas bancadas que existen en el Legislativo en la sesión que se desarrolló el miércoles 21 de febrero. Ahí también participaron los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL).



Las hoja de vida de los 21 personajes mocionados por el presidente Lenín Moreno también se distribuirán estos días. Patricio Donoso, asambleísta de Creo e integrante del CAL, señaló que hasta el lunes se repartirá la información. “Ahí se tiene que ver que no tenga contratos con el Estado, que no tenga obligaciones pendientes”, dijo.



La votación en la Asamblea será terna por terna y no en un solo bloque. Ese acuerdo del CAL no contempló la votación de vocales suplementes para el Consejo transitorio. Donoso espera que inmediatamente después de elegir a los consejeros, se los invite a una posesión en la Asamblea.