La Asamblea destituye a José Serrano de su cargo de presidente y llama a juicio político a Carlos Baca

Con 103 votos a favor y tres abstenciones la Asamblea Nacional destituyó a José Serrano de la Presidencia del Parlamento de Ecuador y llamó a juicio político al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, la noche de este 9 de marzo del 2018, en una sesión que duró más de cuatro horas en Quito.



La votación tuvo dos antecedentes. El primero fue las comparecencias de Baca y de Serrano ante el Pleno, para que explicaran el contexto del audio con la conversación entre el Presidente de la Asamblea y el excontralor Carlos Pólit, difundido por el Fiscal el pasado 26 de febrero.



El otro fue la renuncia de la secretaria general de la Asamblea Nacional, Libia Rivas, y del prosecretario, Diego Torres, antes de que se constatara el quórum para que los legisladores registraran su voto. Carlos Bergmann, quien presidía la Asamblea en ese momento, designó a Jhon de Mora como secretario ad hoc del Legislativo.

La secretaria Libia Rivas abandonó la sesión del Pleno No. 503 tras su renuncia este 9 de marzo. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO



Pasadas las 20:00 de este viernes 9, el ahora asambleísta José Serrano (no fue destituido de esa dignidad, sino únicamente de la Presidencia) calificó la acción como una "inconstitucionalidad".



En Twitter, Serrano escribió: "La secretaria general de la Asamblea Nacional Libia Rivas y el prosecretario Diego Torres renunciaron a sus cargos en el momento que se iba a consumar la inconstitucionalidad para no prestarse a esta farsa y no tener responsabilidad en el juicio que interpondré".





Nueve asambleístas intervinieron en la sesión



Henry Cucalón (Asambleísta del PSC)

El primero en intervenir fue el asambleísta Henry Cucalón del Partido Social Cristiano. Él señaló que ninguna de las dos comparecencias, de Baca y Serrano, convencieron y que hay más involucrados en esta trama de corrupción.



Cucalón se ratificó en la moción para que se inicie el trámite para procesar políticamente a Carlos Baca y dar paso a la destitución del titular del Parlamento, José Serrano.



"Tenemos un deber moral de ejecutar una resolución que fue aprobada dos veces por unanimidad... que es la comparecencia tanto del Fiscal General como del Presidente del Legislativo y la decisión de deliberar para llegar a, en caso del señor Presidente, a la destitución de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en el caso del Fiscal, al inicio del proceso del trámite que lleve a un juicio político", dijo.





Sofía Espín (Asambleísta del bloque correísta)

Sofía Espín de la bancada denominada 'Ética', ex Alianza País hoy del Movimiento de la Revolución Alfarista, afin a Rafael Correa, exigió transparencia y que se conozca toda la verdad. Ella lamentó que el Fiscal General Carlos Baca no haya respondido a preguntas y no haya explicado cómo consiguió el audio de Serrano y Pólit.



También pidió que el Fiscal señale si recibió o no recursos estatales por su trabajo en la Comisión 30-S. Además cuestionó que haya liberado de culpa a las principales autoridades de Odebrecht.



La asambleísta también señaló que el relator de la constructora Odebrecht, José Conceicao Santos, no ha sido procesado en Brasil y que el Fiscal tampoco lo procesó en el Ecuador.



Espín pidió al presidente Lenín Moreno que cumpla con lo prometido en campaña: cirugía mayor a la corrupción, viviendas, etc.



Además pidió que se suspenda a la fiscal subrogante Thania Moreno por todo lo escuchado en las comparecencias.

Homero Castanier (Asambleísta de Creo)

El tercero en intervenir fue el asambleísta de Creo Homero Castanier, él dijo que el audio divulgado tiene nombres y apellidos. El asambleísta dijo que son graves las acusaciones contra el Presidente de la Asamblea.



Él pidió a José Serrano que no ponga en riesgo la institucionalida de la Asamblea Nacional, que de un paso al costado y que renuncie a su cargo.





Renén Yandún (Asambleísta de la ID)

René Yandún fue el representante de la bancada de Integración Democrática. El legislador señaló que los ecuatorianos están en la valentía de enfrentar, sancionar y castigar la "corrupción y a sus responsables con la indiferencia y el levantamiento popular cuando sea necesario".



Yandún dijo que durante 10 años se pretendió callar la voz del pueblo y que "hay motivos suficientes para sancionar a los que violentaron procedimientos legales y constitucionales".





Guillermo Celi (Asambleísta SUMA)

Guillermo Celi

El asambleísta Nacional Guillermo Celi, en su intervención, llamó a los asambleístas a tomar decisiones firmes e inmediatas para "retomar el camino de progreso y la generación de empleo".



Celi señaló que la Constitución y la Ley de Función Legislativa facultan el enjuiciamiento político al fiscal general Carlos Baca y la destitución del presidente del Legislativo, José Serrano.​

Raúl Tello (Asambleísta movimiento Pastaza)

Raúl Tello

El asambleísta Raúl Tello señaló que más allá del juicio político a Carlos Baca y la cesación de José Serramo, la Asamblea Nacional tiene que profundizar la tarea de fiscalización.



Señaló lo dicho por José Serrano durante su comparecencia: que había inocentes en las cárceles del Ecuador. "Hay inocentes que se les llevó a las cárceles por persecución política", dijo Tello.



"Esta noche se ha confirmado que en el Ecuador, durante 1o años, se construyó este proyecto de impunidad para permitir que los corruptos vivan a todo lujo, se paseen en este país y se bronceen en Miami, mientras los inocentes estén en la cárcel. Se permitió que se declaren inocentes a los corruptos, dijo.



César Carrión (Asambleísta Creo)

César Carrión

César Carrión fue el séptimo asambleístas en intervenir. Él señaló la relación directa del fiscal Carlos Baca con el gobierno anterior y el expresidente Rafael Correa. Carrión precisó que por este hecho no se garantiza una independencia de la justicia en el caso del 30-S.​



El Asambleísta dijo que apoya el proyecto de resolución para iniciar el trámite de juicio político a Carlos Baca y la destitución de José Serrano.

Marcela Aguiñaga (Asambleísta del bloque correísta)

Marcela Aguiñaga

La asambleísta Marcela Aguiñaga, a fin a Rafael Correa, dijo que están en la Asamblea en representación del pueblo. Ella dijo que como bancada de principios se despojan de los cargos de presidentes y vicepresidentes si es necesario para la gobernabilidad del país.



Además pidió el que se respete el sistema jurídico del país. Señaló que algunos legisladores se sienten amenazados: "Esta Asamblea tiene toda la capacidad jurídica y constitucional de destituir a una dignidad que nosotros elegimos, como es el presidente de la Asamblea Nacional".



"Hoy estamos aquí para tomar decisiones, en virtud de la ley y de la Constitución, esa es nuestra obligación. El Presidente de la Asamblea no tiene credibilidad no goza de nuestra confianza, ha perdido la confianza del pueblo ecuatoriano y es menester que este Pleno tomemos decisiones en firme que merece el pueblo".

Manuel Ochoa (Asambleísta Alianza País)

Manuel Ochoa



El asambleísta Manuel Ochoa también intervino este viernes. Él señaló que están para trabajar en la Asamblea en beneficio de todos los ecuatorianos.



"Ya es hora que esta Asamblea, todos juntos, nos dediquemos al unísono a lo que nos han encomendado nuestros mandantes".



Asimismo hizo un llamado a trabajar juntos. "No por nuestras bancadas, no por nuestros partidos políticos. Trabajemos juntos para sacar adelante por los que nos dieron el voto", finalizó.