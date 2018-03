Asambleístas debaten reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana

La Asamblea Nacional sesiona esta mañana, 13 de marzo de 2018, desde las 07:50, para dar lugar al primer debate de la ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El primer informe de la Comisión Ocasional encargada de viabilizar las preguntas 3 y 7 de la consulta popular fue entregado ayer, 12 de marzo.



Daniel Mendoza (AP), presidente de la Comisión, inició el debate e invitó a los asambleístas a que propongan mecanismos para la selección, a través del voto universal, de los miembros definitivos del Cpccs.



El legislador insistió que se debe encontrar una manera para filtrar a los candidatos sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lleve a cabo un concurso previo de méritos y oposición, como lo propuso el Ejecutivo. “Acordamos que el alcance del Consejo Nacional Electoral (CNE) será meramente de verificación de requisitos”.



El asambleísta Fernando Burbano (Creo) intervino durante 12 minutos y expuso mecanismos como la territorialidad o la equidad de género para evitar gran cantidad de postulantes. De esta manera, plantea dividir al Ecuador en siete distritos electorales para que cada uno escoja a un consejero.



Según Burbano, en el 2010 se presentaron 1228 carpetas para integrar el Cpccs; tres años después, la cantidad disminuyó a 259 postulantes; sin embargo, enfatiza que una papeleta con tal cantidad de candidatos no sería viable.



Mae Montaño (Creo) considera que se debe priorizar la paridad de género y la presencia de las minorías en el Consejo de Participación. Propone que no exista votación en plancha, sino por cada candidato.



En su intervención, Héctor Yépez (independiente) enfatizó que las organizaciones sociales, quienes presentarían candidatos, no pueden convertirse en partidos políticos. El legislador cree que la recolección de firmas es una manera de filtrar las candidaturas.



Ximena Peña (AP) discrepa con esta propuesta, considera que la recolección de firmas es “peligrosa”, porque solamente quienes tengan facilidades económicas podrán cumplir con el requisito.



“Hay algunas inconstitucionalidades en el informe”, intervino Silvia Salgado (socialista), refiriéndose al limitante que establece que los postulantes deben tener mínimo 30 años, para ella todos lo ciudadanos mayores de edad podrían participar.



Además, según la asambleísta, la propuesta del Presidente de un concurso de méritos y oposición podría darse si se da cabida a ciudadanos que, más allá de títulos universitarios, presuman experiencia en participación social.



Peña coincide con Salgado, cree que es necesario un concurso de méritos, aunque no necesariamente debe ser llevado acabo por el CNE.



Marcelo Simbaña también dijo en el Pleno que los candidatos deberían tener mínimo título de tercer nivel y que deben existir veedurías internacionales y académicas que vigilen el proceso.



El legislador de la bancada de la Revolución Alfarista, Juan Cárdenas, criticó el accionar del Cpccs Transitorio, dijo que sin existir aún la Ley y sin selección de los consejeros suplentes procedieron a la destitución del exsuperintendente Carlos Ochoa.



A las 10:50 se cerró el debate y suspendió la sesión 502 del Pleno para instalar la próxima que debatirá las reformas a la Ley Amazónica.

​

Después de este primer debate, la comisión se reunirá para recoger las propuestas expuestas en esta sesión 502. Se espera que mañana miércoles se presente el segundo borrador del informe para dar paso al segundo debate el próximo viernes, 16 de marzo.



El trabajo de la Comisión encargada de viabilizar las preguntas 3 y 7 de la consulta popular empezó el 19 de febrero, desde entonces, los 10 miembros, han mantenido 11 sesiones y han visitado las provincias de Manabí, Azuay y Cañar.