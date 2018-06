La Asamblea podría pronunciarse hoy sobre el juicio penal a Rafael Correa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La oposición y el oficialismo buscan responder el pedido que hizo la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, para vincular al expresidente, Rafael Correa, dentro del caso Balda.

Aunque en un inicio, el Pleno de la Asamblea fue convocado para conocer sobre este pedido el jueves 14 de junio, el debate sobre este tema podría adelantarse. La tarde de este miércoles 13 de junio están convocados los legisladores para tratar la resolución para la comparecencia del ministro de Agricultura, Rubén Flores.



En esa sesión no se descarta hacer un cambio del orden del día para debatir sobre la necesidad de pronunciarse sobre el pedido que hizo la jueza Camacho. El legislador por Alianza País, César Litardo, confirmó que está latente la posibilidad de debatir la petición.



“Está dentro del marco legal que si hoy se presenta un pedido de cambio del orden del día y está sustentando y tiene los votos también se tiene que tratar. Si existe eso podría proceder hoy”, señaló.



Para Fabricio Villamar, de Creo, también se podría aprobar una resolución de la Asamblea durante la tarde de este miércoles. Se necesitarían 70 votos para tener un pronunciamiento del Legislativo.



El legislador Raúl Tello, de la Bancada de Integración Nacional (BIN), considera que la Asamblea no puede tomar una posición para dar o no el permiso para vincular a Correa a un proceso penal. Esto, porque el artículo 120 de la Constitución señala que esa autorización se lo hace a un presidente en funciones.



El correísmo presentará el jueves 14 una moción para que la Asamblea debata la autorización que se requeriría para que Correa sea procesado. Sin embargo, hay incertidumbre sobre si continúa en pie la convocatoria a esa sesión en caso de que el tema se subsane esta tarde.