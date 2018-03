La Asamblea debatirá este viernes 9 de marzo cese de José Serrano y juicio político a Carlos Baca

El presidente de la Asamblea, José Serrano, solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, su derecho a la defensa. El propio Primer Mandatario lo reveló luego de una reunión que mantuvo este miércoles, 7 de marzo del 2018, con la directiva nacional del movimiento Alianza País (AP), en Carondelet.

“Ustedes saben perfectamente qué es lo que pienso desde el punto de vista ético, con respecto a un último acontecimiento de un estimado compañero que ha cometido un error”, dijo el Presidente.

“Cuando uno comete un error debe saber afrontar las consecuencias y bajo ninguna circunstancia arrastrar a ninguna institución con él”.



Serrano tendrá la oportunidad de dar sus explicaciones mañana, 9 de marzo del 2018, ante el Pleno de la Asamblea. Ayer, luego de la reunión en Carondelet, el Legislativo aprobó su comparecencia y la del fiscal General, Carlos Baca Mancheno, para que den cuenta del audio filtrado donde se escucha una conversación entre Serrano y el excontralor Carlos Pólit.



Pero, además, también se aprobó por unanimidad que se incluya en el orden del día el cese de funciones de Serrano y el inicio de un juicio político en contra de Baca.



La sesión 499 duró 20 minutos. La propuesta que nació desde el Partido Social Cristiano (PSC) tuvo apoyo de los 112 legisladores presentes.



El Fiscal será el primero en comparecer mañana, a las 15:00. Dos horas después se presentará Serrano ante los 136 asambleístas.



Lenín Moreno confía en que Serrano luego tomará la decisión, “que estoy seguro será una decisión patriótica, que no comprometa a la institución, a la Asamblea, y tampoco comprometa a un movimiento como Alianza País, que está empeñado en guardar todas las normas de la ética y la moral”.



Estamos conduciendo un país -agregó- y para conducir el país se necesita que quienes conformen el movimiento que está dirigiendo el país sean personas que se comporten “de acuerdo a los valores, de acuerdo a la ética y de acuerdo a la moral”, sentenció Moreno.



Si Serrano no renuncia, la Ley de la Función Legislativa establece los motivos por los que una autoridad de la Asamblea, entre las que está el Presidente, puede dejar su cargo.



Las causas son: cumplimiento del período para el que fue elegido, renuncia en su calidad de asambleísta, renuncia únicamente a su dignidad dentro del Consejo de Administración Legislativa (CAL) o muerte. En caso de que el titular de la Asamblea no entregue el cargo voluntariamente, también existen dos mecanismos legales con los que la Asamblea podría hacerlo: la destitución y la cesación de funciones como legislador.



En el artículo 164 se establece el camino para tramitar las sanciones internas. Ahí se indica que primero será necesario que un asambleísta presente una denuncia juramentada, suscrita por otros legisladores.



El documento deberá estar motivado y deberá estar dirigido al Presidente de la Asamblea, quien la pondrá en conocimiento del CAL.



Aunque la legisladora y también integrante del CAL, Verónica Arias, respalda el pedido para la comparecencia de las dos autoridades, pide que se respete el trámite correspondiente. A su criterio, en caso de no cumplir con el procedimiento, se podría prestar para reclamos posteriores de cualquiera de las autoridades.



La normativa que rige a los legisladores señala que, además, la solicitud tendrá que ser calificada por el CAL, en el plazo máximo de cinco días. Este organismo legislativo está presidido por el propio Serrano. En anteriores ocasiones, como la calificación del segundo pedido de juicio político en contra del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, se demoró cerca de 41 días.



En caso de desestimarse la solicitud de investigación, el CAL deberá sentar en actas los motivos. Pero en caso de acoger la solicitud, el Pleno conformará una Comisión multipartidista de tres asambleístas que deberán emitir un informe al Pleno en el plazo de hasta 10 días.