La Asamblea conformó las comisiones especializadas y quiénes las presidirán

Con 130 votos afirmativos, un negativo, cinco abstenciones y cero blancos, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles, 17 de mayo de 2017, la conformación de las comisiones del parlamento que durará los dos primeros años del período, es decir, en el lapso 2017-2019.

María José Carrión (AP) fue la encargada de mocionar la lista que fue leída por la Secretaría del Legislativo y proyectada en las pantallas de la sala. Alianza País utilizó su mayoría para volver a tener a su favor 12 de 13 comisiones. Solo cedió a la oposición la de Participación Ciudadana. En esa instancia hay integrantes de todas las fuerzas de oposición pero no del oficialismo.

Apenas sucedió esto, los integrantes de las 12 comisiones legislativas se reunieron en los diferentes pisos del Palacio para elegir a sus autoridades. 11 de ellas completaron la designación de presidente y vicepresidente. La Comisión de Fiscalización fue la última en sesionar, sus integrantes se reunieron cerca de las 19:00. Se eligió como su presidenta a María José Carrión, quien ocupó el mismo cargo en el período anterior. Y la vicepresidenta será Kharla Chávez. Ambas oficialistas.



La Comisión de Justicia y Estructura del Estado designó con ocho votos a Marcela Aguiñaga como su presidenta. Mientras que el pichinchano Franklin Samaniego fue electo como vicepresidente.



En la Comisión de Derechos de los Trabajadores se designó como presidenta a Liliana Durán, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, afín al gobierno. Y el vicepresidente es Julio César Quiñónez.

​

En la instancia legislativa de Régimen Económico el presidente es Pabel Muñoz y el vicepresidente Mariano Zambrano. En la mesa de Desarrollo Económico la presidencia la ejercerá Esteban Albornoz y la vicepresidencia Michelle Doumet.

​

Doris Soliz es la nueva presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Esther Cuesta la vicepresidenta. Johanna Cedeño estará al frente de Biodiversidad y Yofre Poma será su vicepresidente.



En la Comisión de Gobiernos Autónomos fue electo Montgomery Sánchez como presidente y Sonia Palacios como vicepresidenta. En Educación se seleccionó a Augusto Espinosa como presidente y Silvia Salgado como vicepresidenta.



La Comisión de Derechos Colectivos será presidida por el exfutbolista Jorge Corozo y su vicepresidenta será Marcela Holguín. Ricardo Zambrano y Verónica Guevara estarán al frente de Soberanía Alimentaria como presidente y vicepresidenta. Y Wiliam Garzón será el titular de la Comisión de Salud. Mientras que Jorge Yunda estará en la vicepresidencia.



La única comisión legislativa que no eligió a sus autoridades es la de Participación Ciudadana. Esa es la única instancia integrada totalmente por legisladores de oposición. En su primera sesión se evidenciaron pugnas por acaparar la titularidad. Luis Pachala de Creo pidió la suspensión de 30 minutos y al final se decidió posponer la elección para la próxima reunión.



El presidente José Serrano no pertenece, por mandato legal, a ninguna de las comisiones. Así quedó la conformación, y la primera sesión de cada mesa será dirigida por los primeros legisladores de cada lista:



Justicia y Estructura del Estado

​

Marcela Aguiñaga (AP)

Karla Cadena (AP)

Kharla Chávez (AP)

Lira Villalva (AP)

Franklin Samaniego (AP)

Rosa Orellana (AP)

Verónica Arias (AP

Henry Cucalón (PSC)

Luis F. Torres (PSC)

Lourdes Cuesta (Creo-SUMA)

Elio Peña (Pachakutik)

Encarnación Duchi (Pachakutik)



Derechos de los Trabajadores

​

Bairon Valle (AP)

Alberto Arias (AP)

Juan Cárdenas (AP)

Julio César Quiñónez (AP)

Karina Arteaga (AP)

Liliana Durán (AP)

Miguel Carvajal (Norma Vallejo) (AP)

Vicente Taiano (PSC)

Cristina Reyes (PSC)

Roberto Gómez (Creo-SUMA)

Rina Campain (Creo-SUMA)

Raúl Tello (MUPP)



Régimen Económico

​

Carlos Bergmann (AP)

Esteban Melo (AP)

Juan Lloret (AP)

Mariano Zambrano (AP)

Pabel Muñoz (AP)

Soledad Buendía (AP)

Viviana Bonilla (AP)

Henry Kronfle (PSC9

Mae Montaño (Creo-SUMA)

Franco Romero (Creo-SUMA)

Wilma Andrade (ID)

Gabriela Larreátegui (Creo-SUMA)



Desarrollo Económico

​

Daniel Mendoza (AP)

Esteban Albornoz (AP)

Eugenia Espín (AP)

Michelle Doumet (AP)

Ximena Peña (AP)

Mauricio Proaño (AP)

César Rohón (PSC)

Fernando Burbano (Creo-SUMA)

Patricio Donoso (Creo-SUMA)

Ma. Mercedes Cuesta (FE)

Homero Castanier (Creo-SUMA)



Soberanía Alimentaria

​

Ricardo Zambrano (AP)

Lenín Plaza (AP)

Liuba Cuesta (AP)

Marcia Arregui (AP)

César Litardo (AP)

Verónica Guevara (AP)

Juan Carlos Yar (AP)

Carlos Falquez (PSC)

Tanlly Vera (Creo-SUMA)

Patricio Mendoza (Creo-SUMA)

Roberta Zambrano (PSC)



Gobiernos Autónomos

​

Montgomery Sánchez (AP)

Diego García (AP)

Elizabeth Cabezas (AP)

Mónica Alemán (AP)

Carmen Rivadeneira (AP)

Rubén Bustamante (AP)

Sonia Palacios (AP)

Javier Cadena (PSC)

Francisco Asán (PSC)

Raúl Auquilla (Creo-SUMA9

Washington Paredes (Creo-SUMA)

Guillermo Celi (Creo-SUMA)



Educación

​

Augusto Espinosa (AP)

Amapola Naranjo (AP)

Noralma Zambrano (AP)

Rafael Quijije (AP)

Silvia Salgado (AP)

Teresa Benavides (AP)

Dayana Passailaigue (PSC)

Israel Cruz (SUMA)

Jimmy Candell (MPCNG)

Rómulo Minchala (Creo-SUMA)

Pedro Curichumbi (Creo-SUMA)



Salud

Carlos Vera (AP)

Gabriela Rivadeneira (AP)

Jorge Yunda (AP)

Manuel Ochoa (AP)

María José Carrión (AP)

William Garzón (AP)

Poly Ugarte (PSC)

Patricia Henríquez (PSC)

Sebastián Palacios (Creo-SUMA)

Ángel Sinmaleza (SUMA)

Ana Galarza (Creo-SUMA)



Relaciones Internacionales

Doris Soliz (AP)

Ana Belén Marín (AP)

Eduardo Zambrano (AP)

Esther Cuesta (AP)

Fafo Gavilanez (AP)

Hermuy Calle (AP9

Wendy Vera (AP)

Paola Vintimilla (PSC)

Fabricio Villamar (Creo-SUMA)

Héctor Muñoz (Creo-SUMA)

Fernando Flores (Creo-SUMA)

René Yandún (ID)



Biodiversidad

Johanna Cedeño (AP)

Brenda Flor (AP)

Carlos Viteri Gualinga (AP)

Gabriela Cerda (AP9

Yofre Poma (AP)

Alberto Zambrano (AP)

Juan Velin (AP)

Esteban Bernal (Creo-SUMA)

Freddy Alarcón (PSP)

Henry Moreno (Creo-SUMA)

Fernando Callejas (Creo-SUMA)

César Solórzano (PSP)



Participación Ciudadana

​

Ángel Gende (A. Tsáchila)

Ramón Terán (PSC)

Marcelo Simbaña (Creo)

Byron Suquilanda (Creo-SUMA)

Mayra Montaño (PSC)

Héctor Yépez (Creo-SUMA)

Eliseo Azuero (Independiente)

Eddy Peñafiel (Pachakutik)

Luis Pachala (Creo-Siari)

Absalón Campoverde (Creo-SUMA)



Derechos Colectivos

​

Jorge Corozo (AP)

Carlos Cambala (AP)

Guadalupe Salazar (AP)

Carmen García (AP9

José Chalá (AP)

Marcela Holguín (AP)

Tito Puenchir (PSC)

César Carrión (Creo-SUMA)

Jeanine Cruz (Creo-SUMA)

Jaime Olivo (Pachakutik)



Fiscalización

​

María José Carrión (AP)

Kharla Chávez (AP)

Karla Cadena (AP)

Hermuy Calle (AP)

Silvia Salgado (AP)

Lira Villalba (AP)

Sofía Espín (AP)

Daniel Mendoza (AP)

Ramón Terán (PSC)

Homero Castanier (Creo-SUMA)

Raúl Tello (MUPP)

Jimmy Candell (MCNG)

