El CAL aprobó las comparecencias del fiscal Carlos Baca y del contralor Pablo Celi a la Asamblea

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) definió este martes, 15 de agosto del 2017, que el fiscal general Carlos Baca Mancheno y el contralor Pablo Celi deben comparecer la próxima semana ante la Asamblea Nacional.

Luis Fernando Torres (PSC), integrante del CAL, lo confirmó. Baca Mancheno deberá asistir a las Comisiones de Fiscalización y a la de Justicia. Informará sobre los avances en el caso Odebrecht y Petroecuador. “Esa información podrá proporcionar los insumos necesarios para fortalecer el pedido de juicio en contra de Jorge Glas”, dijo.



Marcela Aguiñaga, presidenta de la Mesa de Justicia, había anunciado durante la semana que solicitará la presencia de Baca también para que hable sobre las acciones que se están tomando ante la entrega del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli.



Por otro lado, Celi, quien está a cargo de la Contraloría tras la renuncia y censura de Carlos Pólit, será convocado a Fiscalización para que informe sobre los avances de la auditoría que la entidad realiza a la deuda pública. Torres añadió que es preocupante la intención de algunos legisladores oficialistas de enjuiciar políticamente a Celi.



No hay fechas establecidas para las comparecencias, ya que esto dependerá de cada una de las mesas que primero deberán conocer la decisión del CAL y luego realizar las convocatorias formales a los funcionarios. Torres espera que sea la próxima semana.



Además, en la sesión del CAL de este martes, se resolvió no revisar el archivo del primer pedido de juicio político en contra del vicepresidente Glas que Creo había solicitado antes del receso.



Esta decisión se tomó con cuatro votos oficialistas a favor (José Serrano, Carlos Bergmann, Verónica Arias y Soledad Buendía) y dos de oposición en contra (Patricio Donoso y Luis Fernando Torres). Viviana Bonilla no estuvo presente en la cita.