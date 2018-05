Asambleísta César Carrión pide que la Canciller comparezca en la Comisión de Seguridad Fronteriza

LEA TAMBIÉN

El legislador César Carrión, del movimiento Creo, presentó una exposición respecto a la delincuencia organizada en el país. Él es parte de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza que se conformó tras los hechos violentos en la zona limítrofe con Colombia.

Carrión intervino durante la tarde de este miércoles 30 de mayo del 2018. Al finalizar su exposición solicitó que se convoque a la canciller María Fernanda Espinosa, para que asista a la Comisión para explicar las acciones que se ejecutaron para traer a salvo a los tres periodistas de EL COMERCIO (que finalmente fueron asesinados) y a la pareja que continúa capturada por miembros de la disidencia de las FARC.



Para Carrión, no se justifica que la Canciller haya acudido al Consejo de Administración Legislativa (CAL) sin ir primero a la Comisión que se conformó para analizar el problema fronterizo.



En la intervención sobre la delincuencia organizada, Carrión se refirió al informe de la Comisión de la Verdad que estuvo a cargo de investigar los hechos sucedidos el 1 de marzo del 2008 en Angostura.



“Ese informe determina vínculos de funcionarios de Gobierno con las FARC y con redes del narcotráfico”, señaló el legislador que citó el documento presentado el 10 de abril del 2009. A su criterio y según la investigación que realizó, no hubo consecuencias jurídicas a los personajes del Gobierno de entonces que fueron citados en el informe.



En la sesión de este miércoles, la sexta desde que inició su trabajo la Comisión Ocasional, también intervino el catedrático Hernán Reyes que habló sobre los problemas fronterizos. “En la frontera viven personas en condiciones de vulnerabilidad. No se trata de crear instancias que les despojen del territorio y les quiten el derecho a vivir en esas zonas”, señaló.



Para él, en las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que se discute en la Comisión, se deben buscan soluciones integrales de desarrollo en la frontera.