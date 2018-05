La Asamblea aprobó la Ley de Desarrollo Fronterizo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Se necesitaban 92 votos para que la Ley de Desarrollo Fronterizo se apruebe e ingrese directamente al Registro Oficial. El número necesario se sobrepasó la mañana de este jueves 3 de mayo del 2018. De 115 legisladores, 114 votaron por la ratificación de la normativa. La asambleísta por la Revolución Ciudadana, Wendy Vera, fue la única que se abstuvo.

La Ley fue aprobada en el 2012 por la Asamblea, pero fue objetada totalmente por el expresidente Rafael Correa ese mismo año. Entonces, el exmandatario señaló que muchos de los enunciados de la normativa ya eran recogidos en políticas públicas impulsadas por su gobierno. La Ley aprobada la tarde de este jueves no necesitará pasar por el Ejecutivo para entrar en vigencia.



Esmeraldas, Carchi, Imbabura, El Oro, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Orellana y Pastaza son las provincias que serán beneficiadas por el articulado.



La Ley permitirá la creación de mecanismos para créditos diferenciados para los ciudadanos que habiten en estas zonas. También se prevé la delimitación de zonas francas, remisión de intereses e inversión en obras de infraestructura, señaló el legislador de Sucumbíos, Eliseo Azuero, de la Bancada De integración Nacional (BIN).



La aprobación de la Ley cobró nuevamente protagonismo luego de los ataques violentos en las provincias fronterizas. Para el alcalde de Tulcán, Julio Robles, las poblaciones del límite de la frontera se enfrentan a estos inconvenientes frecuentemente. “Los problemas son de décadas. Y las políticas para el desarrollo fronterizo no son reales”, señaló.



La normativa tiene 49 artículos, cinco disposiciones transitorias, una posición derogatoria y una final. En el artículo 5 se señala que las poblaciones que estén cubiertas por la Ley recibirán atención preferencial por parte del Gobierno Central y de los gobiernos autónomos descentralizados.



En el artículo 6 se señala que se otorgará una ponderación del 150% a la población de dichos territorios, de conformidad con la Ley. “La entidad nacional encargada de establecer la ponderación de las transferencias podrá revisar esta ponderación, pero en ningún caso podrá reducir el porcentaje establecido en este artículo”.



Para el legislador Azuero, el veto del Ejecutivo del 2012 perjudicó el desarrollo de las zonas fronterizas. En cambio, para la asambleísta Carmen Rivadeneira, de la Revolución Alfarista, hubo durante los 10 años de gobierno “muchos avances en frontera”. Ella señaló que si se cometieron errores al no aprobar la Ley, este fue el momento para enmendarlos y aprobar la normativa.