Artistas venezolanas se sumaron a las protestas contra Nicolás Maduro

Actrices, cantantes y presentadoras de televisión participaron de la marcha de mujeres y se han pronunciado en las calles y en redes sociales en contra del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, este sábado 6 de mayo del 2017.

Decenas de miles de mujeres venezolanas salieron a manifestarse en Caracas y en varias ciudades del interior a favor y en contra del Gobierno. Ambas se hicieron eco de un mensaje común: rechazar la violencia que ha registrado la nación sudamericana durante la actual ola de protestas que ha dejado 37 muertos.

La cantautora Laura Guevara durante la marcha del sábado 6 de mayo del 2017 en Caracas. Foto: Captura de pantalla

La cantautora Laura Guevara participó activamente en la protesta y en un video en redes sociales se recoge su opinión. “Yo ya me sentía orgullosa de ser venezolano, ahora me siento mucho más orgullosa. Primero tenemos una carga genética libertaria en nuestras venas que no se puede negar…” dijo Guevara.



Amanda Gutiérrez, reconocida actriz de telenovelas, asistió a la Plaza Brión de Chacaíto donde las mujeres opositoras se concentran para marchar. La actriz dijo durante una intervención "Resistencia, no podemos dejar las calles, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro de este país".

Amanda Gutiérrez asistió a la Plaza Brión de Chacaíto y tuvo una breve intervención. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, la animadora venezolana Viviana Gibelli caminó en las calles de Caracas y envió un mensaje. “Yo quiero recuperar esa Venezuela… queremos vivir en paz. Cuando a uno no lo quieren no lo quieren, qué mas demostraciones quieren, no puede ser que el poder envenene tanto…”.

Viviana Gibelli compartió varias imágenes de la marcha en sus redes sociales. Foto: Instagram

La política Amelia Belisario realizó una intervención breve en la marcha de mujeres. Ella señaló que “Esta convocatoria lleva una sola consigna. No más represión, la represión se ha llevado a nuestros jóvenes… Hoy estamos peor, motivos tenemos de sobra, nos sobran motivos para exigirle a este régimen que acabe con la represión. Que se convoque a elecciones ya”.

Maite Delgado no participó en la marcha pero en Instagram colgó varios videos de apoyo a las mujeres venezolanas. Foto: Captura de pantalla

La animadora venezolana Maite Delgado colgó en su cuenta de Instagram un mensaje para el gobierno venezolano. "No hay tiempo de que ustedes se busquen el corazón a ver si se lo encuentran. No pueden seguir matando a nuestros hijos. Ni uno más. Basta de represión. Tenemos derecho a protestar, a pensar distinto. Tengan vergüenza”, haciéndose presente y apoyando la marcha de hoy.