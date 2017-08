Arrestan a senador colombiano involucrado en caso de Odebrecht

El senador colombiano Bernardo Elías fue arrestado este jueves, 10 de agosto, por orden de la Corte Suprema de Justicia, que abrió en su contra una investigación por presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht, informaron medios locales.

Elías, del gobernante Partido Social de Unidad Nacional, fue arrestado por agentes de la Fiscalía General cuando salía de su casa en Bogotá. La Corte Suprema abrió contra el congresista una investigación porque presuntamente recibió 17 000 millones de pesos (unos USD 5,6 millones) de Odebrecht, con el objetivo de intermediar ante organismos estatales para que a la constructora le fuesen adjudicados contratos.



El alto tribunal recibió esa información de la Fiscalía General, que a su vez la obtuvo de investigaciones propias y a través de declaraciones de varias personas que han sido detenidas por este caso, entre ellas el ex senador Otto Bula.



La Fiscalía ha señalado que, según datos aportados por Bula, Odebrecht repartió en Colombia unos 84.000 millones de pesos (un poco más de USD 28 millones) en sobornos para ganar licitaciones para la construcción de obras de infraestructura.



Una prima del senador detenido este jueves, Básima Elías, fue arrestada la semana pasada en el marco del mismo caso, pero un juez le concedió la libertad provisional por considerar que "no representa un peligro para sociedad".



Las investigaciones por los sobornos de Odebrecht empezaron en diciembre pasado en Colombia y ya dejan diez detenidos.



El martes pasado se entregó a las autoridades Gabriel Dumar, un abogado del consorcio Sion, que está vinculado en el proceso penal por los pagos hechos por la firma brasileña. El proceso judicial derivó a finales del mes pasado en la primera condena de uno de los vinculados en los sobornos, el empresario Enrique Ghisays, sentenciado a siete años de prisión.



Las primeras personas en ser detenidas por este caso, en enero, fueron el ex senador Bula y el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, que ocupó ese cargo durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).



Además, la Fiscalía pidió el mes pasado a la Corte Suprema investigar a los congresistas Musa Besaile y Antonio Guerra, así como al ex senador Plinio Olano, además del senador Elías.



El escándalo por los sobornos también salpica a las campañas electorales que disputaron la segunda vuelta en los anteriores comicios presidenciales de 2014, la del actual jefe de Estado, Juan Manuel Santos, y la del opositor Óscar Iván Zuluaga.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga aportes que habría hecho Odebrecht a la campaña de Santos en 2014, cuando el mandatario fue reelegido para un segundo período. Las investigaciones también buscan establecer si Odebrecht pagó los honorarios de personas que trabajaron en la campaña de Zuluaga, contra quien el CNE abrió la semana pasada una investigación formal.