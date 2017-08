Schwarzenegger pide a Trump que rechace el apoyo del supremacismo

El actor Arnold Schwarzenegger, exgobernador republicano de California (2003-2011), pidió en un video al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que rechace el apoyo de los supremacistas blancos.

"La única manera de vencer a las voces altas y enfadadas del odio es con voces más altas, más razonables. Esto le incluye a usted, presidente Trump", dice en un video publicado en la web ATTN el 17 de agosto de 2017.



"De hecho, como presidente de este gran país, tiene la responsabilidad moral de enviar un mensaje inequívoco: no apoyará el odio y racismo", continua el protagonista de 'Terminator'.



Y acto seguido pasa a indicarle lo que debería decir.

"Déjeme que le escriba el discurso un poco: como presidente de Estados Unidos, como republicano, rechazo el apoyo de los supremacistas blancos", afirma.



En ese punto, el actor de 70 años, sostiene un muñeco cabezudo de Trump y le pregunta: "Era tan difícil?".



Schwarzenegger, que mantiene una pelea pública con Trump desde la campaña electoral, se sumó así a la oleada de críticas que ha recibido el presidente desde el sábado, cuando condenó la violencia y el odio en "muchos lados" después de que una manifestación supremacista blanca, con símbolos y cánticos nazis, acabara en tragedia.



Un joven neonazi arrolló con su vehículo una contraprotesta de rechazo a la marcha supremacista, matando a una joven de 32 años e hiriendo a 20 personas.



"No hay dos lados en la intolerancia y no hay dos lados en el odio. Y si eliges marchar con una bandera (la nazi, portada por los supremacistas de Charlottesville) que simboliza la matanza de millones de personas, no hay dos lados en eso", dice el actor.



Y después se dirige a los supremacistas: "sus héroes son unos perdedores. Créanme, conocí a los nazis originales. Nací en Austria en 1947, poco después de la Segunda Guerra Mundial".



Las diferencias de Schwarzenegger con Trump se remontan a cuando anunció que no le apoyaría en la carrera a la Casa Blanca, pero la pelea adquirió tintes más personales -aunque a la vista de todos gracias a Twitter- cuando el actor reemplazó al magnate como presentador del programa 'The Celebrity Apprentice'.



Este espacio televisivo de telerrealidad, junto a su versión original y sin famosos 'The Apprentice', contribuyó de manera decisiva a que Trump se convirtiera en una figura muy conocida por el gran público en Estados Unidos antes de saltar a la arena política.

Pero Trump, que siguió involucrado como productor de "The Celebrity Apprentice", no ayudó para nada a su sucesor, sino que le criticó constantemente por sus bajos índices de audiencia en toda ocasión posible.