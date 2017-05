Armamento de FARC no reportado se contará como incautación 

Las armas que encuentren las Fuerzas Armadas sin haber sido previamente reportadas por las FARC se contarán como arsenales incautados al grupo guerrillero, manifestó hoy, 3 de mayo de 2017, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas.

"Si las caletas se encuentran por operaciones de control territorial de las Fuerzas Armadas, serán incautaciones de armamento ilegal y esa es la política que vamos a aplicar", manifestó el jefe de la cartera de Defensa, durante una rueda de prensa en Bogotá.



En abril pasado, la Misión de la ONU en Colombia terminó "prácticamente" el registro de las cerca de 7 000 armas que tienen las FARC, que según el acuerdo de paz firmado con el Gobierno y ese grupo insurgente en noviembre de 2016 deberán ser entregadas gradualmente, con fecha final del 1 de junio.



Villegas indicó que espera la colaboración de las FARC para hallar las caletas con armamento no reportado, pues de otra forma no serán reconocidas como parte del proceso de desarme que está haciendo ahora esta guerrilla.



"Nos falta ese inventario de las caletas, que los jefes de las FARC han dicho que son numerosas. Esperamos esa información para poder ayudarles a acopiarlas en los contenedores de la ONU", dijo el ministro.



El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', aseguró en pasado 20 de abril que esa guerrilla tiene 900 escondites con armas listos para ser recogidos por parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) de las Naciones Unidas.



"Hay 900 caletas listas a recoger junto con ONU", afirmó, en su cuenta de Twitter que "Cronograma recogida se va a retrasar por incumplimientos del Gobierno".



A través de la misma red social, "Timochenko" reclamó: "Ojalá retrasos no sean con la intención de buscar 900 positivos que les den ascensos, vacaciones y municiones a los enemigos de la paz".



Ese mismo día, el Ejército colombiano halló en una zona rural del departamento del Putumayo (sur) un escondite en el que las FARC tenía un arsenal con 54 fusiles y potentes explosivos, entre otras armas.



El hallazgo se produjo en el caserío La Esmeralda, que hace parte del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, frontera con Ecuador