Los argentinos votan con normalidad en las elecciones legislativas

Los argentinos votan este domingo, 22 de octubre del 2017, con normalidad y sin grandes incidentes para renovar un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados, en las que son las primeras elecciones legislativas desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia.

A las 12:00 hora local (15:00 GMT) había votado el 29% del padrón nacional, según reveló el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, Sebastián Schimmel, que adelantó que, por el momento, el porcentaje de participación es superior al de las primarias del pasado agosto.



"Venimos sin incidentes que tengan que ver con el proceso electoral. En las escuelas se está votando con normalidad", afirmó en declaraciones al canal Todo Noticias, en las que aseguró que no ha sido necesario aplicar ningún tipo de protocolo especial.



Schimmel también dijo que no hubo amenazas de bomba en los colegios, en referencia a lo ocurrido entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, cuando se contabilizaron casi 3 000 llamadas sin identificar a los servicios de emergencias en las que se comunicaba la alerta a escuelas.



A su juicio, esto refleja la "madurez" y la "responsabilidad" de la ciudadanía y las instituciones políticas.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, hizo un llamado para que la ciudadanía acuda a votar. Foto: EFE

Por último, señaló que aunque los primeros resultados serán comunicados por el Ministerio del Interior a las 21:00 (00:00 GMT del lunes), la Cámara Nacional Electoral comparte la "expectativa" de que al haber menos candidatos que en las primarias, la recopilación de los resultados va a ser "más sencilla y más rápida".



El periodo de reflexión ha estado marcado por el caso de Santiago Maldonado, cuyo cadáver fue identificado este viernes después de permanecer casi 80 días desaparecido tras participar en una protesta de una comunidad mapuche en el sur del país que fue reprimida por gendarmes.



Al acudir a votar este domingo, el presidente Mauricio Macri aseguró estar "preocupado" y "encima" de lo ocurrido pero pidió "prudencia" y dejar a la Justicia actuar después de que la autopsia haya revelado que el cuerpo no tenía lesiones, pese a que familiares y organismos de derechos humanos responsabilizan a la Gendarmería de la desaparición.



El presidente aprovechó para valorar que la jornada "marcha muy bien en todo el país" y llamó a los argentinos a ejercer su "derecho democrático" al voto. "Estamos contentos con lo que viene sucediendo en el país, creemos que tenemos un gran futuro por delante", sentenció, visiblemente optimista.



Por su parte, la expresidenta y candidata al Senado por la provincia de Buenos Aires Cristina Fernández también hizo referencia a Maldonado y consideró que "es la primera vez que afrontamos un acto electoral en estas condiciones".



"Está votando el país por lo menos hasta ahora con mucha tranquilidad", "hoy hablan los ciudadanos" y es una jornada "muy importante para la democracia", valoró la exmandataria, quien no votó porque tiene su domicilio en la ciudad sureña de Río Gallegos, a 2 500 kilómetros de Buenos Aires y las "disponibilidades horarias de los aviones" no le permiten desplazarse y regresar a la ciudad.



Unas 33 millones de personas están llamadas a acudir este domingo entre las 8:00 hora local (11:00 GMT) y las 18:00 (21:00 GMT) a 14 500 lugares de votación, donde se han desplegado un total de 90 084 mesas.



En estos comicios, se elegirá a 127 diputados para un periodo de cuatro años y 24 senadores -los correspondientes a 8 provincias del país- para seis años.