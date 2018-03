Argentinas marchan por el aborto legal frente a la residencia presidencial

Centenares de personas, la mayoría mujeres, se movilizaron este lunes 19 de marzo del 2018 a la residencia presidencial de Olivos, en la periferia norte de Buenos Aires, para reclamar por el aborto legal, en la víspera de iniciarse el debate parlamentario de un proyecto para su despenalización.

Vestidas con blusas y pañuelos verdes que identifican su lucha, que lleva más de 13 años, las mujeres reclamaron por el “Aborto legal, seguro y gratuito”.



Las manifestantes cerraron el paso de los vehículos en la habitualmente muy transitada avenida Maipú, que bordea los jardines de la residencia oficial, y jugaron un improvisado partido de fútbol.



El “pañuelazo”, llamado así por los pañuelos verdes que identifican la lucha por el aborto legal, se replicó en varias ciudades del país.



“ No se preocupen, no nos vamos a entrometer en la Catedral, pero usted (arzobispo) Aguer no se entrometa en el cuerpo de las mujeres ”, clamó una manifestante frente a la Catedral de la ciudad de La Plata, 60 km al sur.



El proyecto que impulsa la despenalización del aborto fue presentado en el Congreso el 6 de marzo y comenzará a ser debatido por primera vez este martes 20 de marzo del 2018 en plenario de comisiones.



Se estima que en 60 días podría llegar al recinto, donde el apoyo entre los 257 diputados es incierto, en un país de gran influencia católica donde los bloques políticos no tienen posiciones unívocas.

La invitación al debate del proyecto de ley que formulara el presidente Mauricio Macri hace dos semanas abrió una grieta entre el gobierno y la Iglesia, pese a que el mandatario se pronunció en contra de la despenalización del aborto.



A comienzos de marzo, en una marcha cientos de miles de mujeres pidieron por el aborto legal. La petición volvió a las calles el 8 de marzo último en ocasión de la huelga internacional de mujeres.



Un sondeo de Amnistía Internacional Argentina y el Centro de Estudios de Estados y Sociedad (Cedes) reveló que el 59% de los argentinos está a favor del proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y el 70% considera importante que el Congreso debata el tema.



En Argentina, el aborto está autorizado sólo cuando está en peligro la vida de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.



No obstante, las prácticas clandestinas abundan. Según varias ONG, cada año muere un centenar de mujeres, la mayoría de bajos recursos, de las 500 000 que se practican abortos en Argentina, por lo que para muchos es una problemática de salud pública.