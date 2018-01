Argentina releva del cargo a su embajador en Ecuador tras polémicas declaraciones

El Gobierno argentino confirmó hoy martes 2 de enero del 2018 el relevo de su embajador en Ecuador, Luis Juez, tras las polémicas declaraciones de este a fines de 2017, indicaron fuentes oficiales.

"Trasládase desde la Embajada en la República del Ecuador al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Luis Alfredo Juez", publicó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino en el Boletín Oficial, el órgano de difusión de las decisiones del Estado.



La sustitución de Juez había sido anunciada el 8 de noviembre pasado. Dos semanas antes, con motivo de las elecciones legislativas de medio término en Argentina, Juez había realizado declaraciones que fueron duramente cuestionadas por las autoridades ecuatorianas.



"Llegué hace media hora de fiscalizar (los comicios). Me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana porque van a decir 'este mugriento se ve que se agarró los hábitos ecuatorianos'", expresó Juez en ese entonces.



Para el Gobierno ecuatoriano, esas declaraciones fueron "ofensivas y segregacionistas", y causaron "profundo malestar y decepción por provenir del más alto representante diplomático de un país amigo, como es Argentina", señaló una nota de la Cancillería.