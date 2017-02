Un árbol cayó sobre un vehículo en La Mariscal

Un árbol cayó la mañana de este sábado 4 de febrero del 2017 en la Juan León Mera y Mariscal Foch. Producto del incidente un vehículo resultó afectado.

Según el Ecu 911, la caída se reportó alrededor de las 11:00. El árbol habría colapsado en ese momento e impactó a un vehículo que estaba estacionado en el lugar. No se registraron heridos.



Minutos más tarde el árbol fue retirado de la vía por el Cuerpo de Bomberos Quito y personal de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) se encargó de quitar las ramas. No hubo complicaciones en el tránsito.



Ayer cayó otro árbol en la avenida Portugal, entre Eloy Alfaro y Juan de Dios Martinez Mera. En el incidente no hubo heridos ni afectaciones materiales.



La Secretaria de Ambiente está llevando a cabo un plan para evaluar la situación del arbolado en las calles del Distrito en esta temporada de invierno.