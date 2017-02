Frutas, cerámicas, maquinarias, licores y vehículos ya llegan de la Unión Europea con menos aranceles

Durante el primer mes de vigencia del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea (UE) frutas, cerámicas, maquinaria, licores y vehículos fueron algunos de los productos del bloque que ya ingresaron al país con un ajuste arancelario.

La mayoría de las frutas paga cero arancel; entre ellas, guayabas, mangos, aguacates, nueces, sandías, manzanas y peras. Sin embargo, productos como los higos parten de un arancel de 15% y se desgravarán en seis años.



Las frutas tropicales como las naranjas no pagan arancel durante un período del año (del 1 de noviembre al 30 de abril) y en otro período (del 1 de mayo al 31 de octubre) se desgravarán partiendo de un arancel del 10% hasta eliminarse en 11 años.



El porcentaje de aranceles anual, según el producto, se reducirá el 1 de enero de cada año hasta terminar el tiempo de eliminación. Una vez que eso se cumpla los artículos no pagarán ningún monto.

En el caso de los licores, por ejemplo, todos los productos ingresaron con cero aranceles desde el pasado 1 de enero.



Mientras que los vehículos tienen cuatro tipos de cronogramas de desgravación: el proceso será inmediato para el equipo pesado como los tractores. Para otras unidades, incluidos los camiones, la eliminación arancelaria será en cinco, siete y 10 años, dependiendo del caso.



Para las cerámicas la desgravación también depende del tipo de partida. Para algunas se realizará en seis años, partiendo del 15%; los accesorios para la cerámica arrancan la reducción con un arancel del 30% y se desgravarán en 11 años. Lo último también se aplica para las vajillas de cerámica.



Finalmente, para la maquinaria el espectro de desgravación es amplio. Los equipos de conversión de motores, por ejemplo, ingresan con cero arancel dese el inicio; lo mismo los generadores de gas, los motores para aviones, las bombas hidráulicas, etc.



Los ventiladores, en cambio, parten de un arancel del 20% para desgravarse en 11 años; lo mismo se aplica en muebles para equipos de frío, aparatos para esterilización de productos y otros.