Apple aumenta 25,3% sus ganancias y anuncia gran recompra de acciones

Apple anunció el martes 1 de mayo del 2018 un salto en sus ganancias del segundo trimestre y un robusto plan de recompra de acciones, aun cuando las ventas de iPhone resultaron algo menores de lo esperado.

La empresa reportó un aumento de ganancias netas de 25,3% a USD 13 820 millones en el trimestre cerrado el 31 de marzo. Las ventas de iPhone, su producto estrella, sumaron 52,2 millones de unidades, algo menos de los 53 millones que estimaba el mercado. Apenas hecho el anuncio las acciones subieron 4,1% en las transacciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street.



El volumen de negocios aumentó 15,6% a USD 61 140 millones, un poco más de los USD 61 000 millones que habían calculado los especialistas.



Apple, rebosante de solvencia por sus ganancias y los recortes de impuestos en Estados Unidos, anunció un plan para recomprar acciones por USD 100 000 millonescon un plus de 16% a sus dividendos trimestrales.



A diferencia del mismo período del año pasado, Apple aumentó sus ingresos en todas las regiones. China y Japón fueron sus mejores mercados.



“Estamos encantados de informar que este es nuestro mejor trimestre de marzo de nuestra historia”, dijo el jefe ejecutivo Tim Cook. Destacó el fuerte crecimiento de las ganancias en iPhone, servicios y otros dispositivos conectados a la web.



“También crecieron los ingresos en todos nuestros segmentos geográficos, con más de 20% de crecimiento en la Gran China y Japón”, dijo.



En Estados Unidos el volumen de negocios subió 17%, en Europa 9%, 21% en China, 22% en Japón y 4% en el resto de Asia.



Algunos analistas expresaron su preocupación por la opaca demanda que tuvo la última versión de iPhone, el iPhone X.



Si bien las ventas de iPhone resultaron menores a lo esperado, de todas formas tuvieron un aumento de 3% en un año. Los ingresos por ese producto subieron 14% a 38 000 millones de dólares debido a que el iPhone X es el aparato más caro.



Las ventas de iPad subieron 6% en relación al mismo trimestre del año pasado pero las de los ordenadores Mac permanecieron estables en términos de ingresos pese a que bajaron 3% en volumen.



En el área de servicios, como por ejemplo Apple Pay, los ingresos subieron 31% a USD 9 190 millones. Los objetos conectados (AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats products, HomePod, iPod touch) tuvieron un aumento de ingresos de 38% a USD 3 954 millones. Apple no detalló el volumen de esas ventas.



Las perspectivas de ingresos para el tercer trimestre son de entre USD 51 500 millones de dólares y 53.000 millones y se ajusta a lo esperado por analistas.



Apple puso en marcha un nuevo programa de recompra de acciones para lo cual destinará USD 100 000 millones. Cada acción tendrá un aumento de 16% a USD 0,73.



El calendario de ese programa aun no fue fijado. Queda por terminar en el tercer trimestre una recompra de acciones por USD 210 millones.

La recompra es para Apple una forma de aprovechar la posibilidad ofrecida a las empresas estadounidenses de repatriar el dinero que guardan en el extranjero a tasas mas bajas fijadas en la reforma fiscal de diciembre. Apple tiene unos USD 250 000 millones guardados fuera de Estados Unidos.