Aplazada la toma de posesión del Gobierno catalán por bloqueo de Madrid

El presidente regional de Cataluña, el independentista radical Quim Torra, aplazó la toma de posesión de su nuevo gobierno prevista para este miércoles 23 de mayo del 2018 ante el bloqueo de Madrid a la nominación de ministros presos o en el extranjero.

En un comunicado, el nuevo dirigente regional denunció “el bloqueo del gobierno español” de Mariano Rajoy y anunció que “ha pedido que se estudien las medidas legales que se pueden emprender” contra él.



El Ejecutivo español, que controla la administración regional desde la fallida declaración de independencia del 27 de octubre, ha impedido la publicación oficial del decreto con los nombramientos de los ministros de Torra firmado el sábado 19 de mayo.



Entre ellos, el nuevo presidente incluyó a cuatro exministros del ejecutivo de Carles Puigdemont cesado en octubre, dos de ellos en prisión preventiva y otros dos instalados en Bruselas y reclamados por la justicia española.



El Gobierno español entendió esta decisión como una “nueva provocación” y por ahora no publicó el decreto de nombramiento en el Diario Oficial, paso indispensable para proceder a la toma de posesión.



Rajoy dispone en teoría de diez días para proceder a su publicación pero, aunque Torra asegura en su comunicado que “es un acto debido que no tendría que sufrir ninguna interferencia”, no está garantizado que lo haga.



Esta pugna alarga todavía más el bloqueo político en esta región nororiental, que lleva casi siete meses sin gobierno por la destitución de Puigdemont por parte de Madrid y los problemas de los independentistas para escoger presidente tras su victoria en las elecciones de diciembre.