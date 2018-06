La apatía de los electores en Ecuador está en aumento

LEA TAMBIÉN

Varias organizaciones alistan la estrategia no solo para lograr el mayor número de cargos en las seccionales del 2019, sino también posicionarse con miras a las presidenciales del 2021. Esto, en un escenario preelectoral marcado por la apatía e indiferencia ciudadana.

Según Perfiles de Opinión, su última encuesta -realizada el 21 y el 22 de abril pasados, con una muestra de 918 entrevistados en Quito, Guayaquil y Cuenca- reveló que el 81,39% de los consultados no se identificó con una organización. La cifra es superior al 55% que se registró en mayo del 2017.



Mientras, el último estudio de Informe Confidencial -efectuado el 14 de abril- reveló que en 680 casos en Quito, el 67% no se identificó con un grupo; en diciembre del 2017 el porcentaje fue del 68%. Y en Guayaquil, con similar número de encuestados, la apatía alcanzó el 31%, en diciembre era 25%.



Alianza País (AP), Creo, Partido Social Cristiano (PSC), Fuerza Ecuador (FE), Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), Izquierda Democrática, Unidad Popular, Centro Democrático (CD) y SUMA son varias de las agrupaciones que trabajan en penetrar en el electorado. Sus dirigentes recorren las provincias, renuevan directivas, buscan candidatos fuertes, atraen a los jóvenes, forman alianzas, inauguran centrales y –principalmente- llevan un mensaje de lucha contra la corrupción.



César Monge, director nacional de Creo, dijo que un factor que ha incidido es el rechazo a Alianza País (AP), que ha gobernado desde hace 11 años, son los hechos de corrupción que involucran a varios de sus exmilitantes, como el exvicepresidente Jorge Glas, procesado por asociación ilícita.



“Las acciones de la 35 sí han afectado de alguna manera a la opinión pública” y a la percepción sobre la política.



Por ello -dijo- están trabajando para “mantener la línea de crecimiento” en materia electoral. Las directivas provinciales, cantonales y parroquiales se estructuran. Esta última culminará en octubre en sus 1 054 jurisdicciones.



Además, indicó, su bloque legislativo ha trabajado en una postura clara de oposición al actual régimen, lo que los ha posicionado.

Wilson Sánchez, director de AEA, cree que su organización aún no refleja altas cifras de aceptación porque han empezado un proceso de renovación y posicionamiento hace tres meses.



“La crisis que afectó a otros partidos, como AP, nos está favoreciendo y estamos teniendo un repunte que se reflejará en algunos meses”.



Sin embargo, en AP descartan una afectación de simpatía hacia el grupo.



Rommel Salazar, director en Guayas, comentó que el rompimiento con el ala correísta desestabilizó al grupo. Pero cree que ahora están trabajando para una revolución ciudadana renovada, que incluye a más voces de la sociedad, lo que los ratificará en el 2019 y el 2021 como la principal fuerza de Ecuador.



Destacó el diálogo como parte del proceso de fortalecimiento, también la renovación de directivas que ya se celebraron en Guayas y Manabí.



Para Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, hoy hay una generalizada distancia del ciudadano con las organizaciones políticas, ante el escenario de denuncias de corrupción y el rompimiento en el oficialismo.

Recalde indicó que hasta el año pasado había un mayor porcentaje de simpatía. “Probablemente tengamos otra fotografía cuando se acerquen las elecciones seccionales; pero ahora mismo, en el punto de partida están cuesta arriba con este distanciamiento en términos de simpatía declarada”.

De su parte Santiago Nieto, director de Informe Confidencial, comentó que hay un problema de los partidos respecto de los ciudadanos porque ellos piensan que no representan sus intereses. “Es un problema de representación y legitimidad”.



Para Recalde, además, continúa influyendo el peso de las figuras respecto de sus grupos.



Abdalá Bucaram Pulley, en cambio, no cree que haya una apatía hacia las organizaciones. “Si eso fuera así, eso se reflejaría en las elecciones, habría una alta votación no válida, pero eso no ocurre”.



Sin embargo, comentó que en FE están enfocados en el posicionamiento de la organización. En esa línea, resaltó la convención nacional de la lista 10 en Portoviejo, el pasado 23 de mayo, y que reunió a más de 17 000 ciudadanos.

El PSC centra su trabajo en Guayas. Una de sus figuras principales es Cynthia Viteri, quien realiza actividades sociales y recorridos en sectores populares de Guayaquil. Ella buscará suceder a Jaime Nebot en la Alcaldía.



Viteri aseguró que en julio tendrán su convención, mientras realizan el reforzamiento en todas las provincias.



CD, en cambio, prepara su convención para septiembre. Su principal carta para la Alcaldía de Guayaquil es el prefecto Jimmy Jairala.