Aparecen dos cadáveres en menos de 24 horas en estanques del Central Park

Un cadáver fue hallado el 10 de mayo del 2017 en un estanque del Central Park, en Nueva York, menos de 24 horas después de que se descubriese otro cuerpo sin vida flotando en otra zona del conocido parque.

Los servicios de emergencias recuperaron el segundo cadáver, de un hombre y en un avanzado estado de descomposición, a primera hora de la mañana, en un estanque cerca de la calle 59 y la Quinta avenida, según medios locales.



El cuerpo fue entregado a los servicios forenses de la ciudad y por ahora se desconocen las causas de la muerte.



Menos de 24 horas antes, otro cuerpo en descomposición de un hombre desnudo había sido encontrado en otro estanque del parque, a la altura de la calle 87, según anunció la Policía.



El cadáver no presentaba signos de violencia y, según dijeron fuentes policiales a New York Post, se cree que el hombre podría haberse ahogado.



Por el momento, no hay ninguna indicación de que las dos muertes estén relacionadas, aunque la Policía sigue investigando los dos casos.