AP pide independencia de poderes; Creo busca un nuevo juicio a Glas

José Serrano y Doris Soliz estuvieron en Estados Unidos el pasado 6 de agosto de 2017. Los legisladores oficialistas participaron en un desfile de la comunidad ecuatoriana en Nueva York.

Cinco días después, el presidente de la Asamblea volvió al Ecuador con Carlos Pareja Yannuzzelli. Él actuó como intermediario entre el Gobierno y el exministro para la entrega.



Soliz y los otros 72 asambleístas del bloque de Alianza País (AP) y sus aliados dijeron no conocer de esa diligencia. Por eso, Soliz señaló que el bloque tiene derecho a saber “cómo se dio” la entrega de Pareja, con la participación de Serrano, ya que este tipo de acciones le corresponde a la Función Judicial y no al Legislativo.



Para Gabriela Rivadeneira, asambleísta y secretaria ejecutiva de AP, el Presidente de la Asamblea le debe una explicación no solo a la bancada de AP sino también a la opinión ­pública y a la ciudadanía.



“Las funciones están claras según la Constitución. El sistema de justicia tiene que ser autónomo e independiente”, aseguró la imbabureña en el ‘hall’ principal de la Asamblea.



A las 18:00 de ayer, 14 de agosto, se había convocado a una reunión a los legisladores ‘verdeflex’. Estaba previsto que se revisara la agenda legislativa y se analizara la coyuntura política nacional, luego de 15 días de vacancia legislativa.



Uno a uno ingresaron los políticos por la entrada de la calle Juan Montalvo. Solo Serrano ingresó por otra puerta y no dio declaraciones.



Mauricio Proaño, legislador oficialista por Pichincha, fue el encargado de transmitir la posición de quienes apoyan la gestión de Serrano. Recordó que no viajó como representante de la Función Legislativa sino a título personal.



Además, fue un pedido del presidente Lenín Moreno, por las funciones que ha desempeñado antes en el frente de Justicia y por su conocimiento en este tipo de procesos.



Rivadeneira y Soliz advirtieron que las declaraciones que pueda hacer Pareja Yannuzzelli en medio de las investigaciones por el caso de corrupción en Petroecuador tienen que ser comprobadas antes de vincular a otros funcionarios y exfuncionarios del Gobierno anterior.



“No se trata de que viene el prófugo, quiere hacer escándalo y lanza denuncias como ya lo hizo en la campaña”, dijo Soliz, en relación con los videos que el exministro hizo públicos en enero pasado y que se reprodujeron en redes sociales. Ahí, Pareja señaló, entre otras cosas, que nada se hacía en los sectores estratégicos sin la anuencia del vicepresidente Jorge Glas.



A la reunión de la bancada oficialista también llegó Patricio Rivera, consejero del presidente Lenín Moreno en temas económicos. Desde mañana, la Comisión de Régimen Económico analizará la Pro forma presupuestaria 2017 y estaba previsto que absuelva las dudas de los legisladores. La cita seguía hasta las 19:00 de ayer.



La reunión de Creo

​

En un edificio en el norte de Quito, el bloque de Creo se instaló ayer para tratar la agenda legislativa y la hoja de ruta que sus asambleístas seguirán en los temas de fiscalización.



El asambleísta Fabricio Villamar adelantó que, hasta las 19:00 habían tomado tres decisiones. Primero, exigir al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que revise la decisión de archivo al primer pedido de juicio político en contra de vicepresidente Glas.



Segundo, presentar otro pedido de enjuiciamiento. En este nuevo documento se incluirán datos que han ido apareciendo en los últimos días, como el informe con indicios de responsabilidad penal que la Contraloría emitió sobre la adjudicación de un campo petrolero en el que se menciona a Jorge Glas. Igual se procederá con los audios entre un funcionario de la constructora brasileña y Ricardo Rivera, tío del Vicepresidente, sobre delaciones en el caso Odebrecht.



Y, finalmente, Creo buscará una agenda común mínima con las otras organizaciones de la oposición para fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad.



Luis Fernando Torres, parte del bloque socialcristiano y miembro del CAL, cree que se deben apoyar todas las iniciativas, independientemente de dónde vengan, para fiscalizar con responsabilidad. Por eso lo apoyarán, tal como hicieron con el primer pedido. Tampoco descartó que su bloque inicie un propio proceso.



Además, expuso que la solicitud debe ser construida de manera sólida para que no vuelva a caerse en el Consejo Administrativo. Para esto, Creo pretende contactar a juristas que hagan de asesores y veedores de todo el proceso.

El excandidato presidencial del movimiento Creo, Guillermo Lasso, también se pronunció a través de un comunicado.

Criticó que Serrano haya “negociado” el regreso al país y la entrega a la justicia del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli . “¿Dónde queda la separación de poderes y la transparencia?”, escribió.



Para él es importante que se aclare a cambio de qué se logró la entrega de Pareja, pues considera que se está viviendo una “estafa democrática”. Alianza País, apuntó, sigue en el poder y es el partido que permitió la corupción que se ha develado.



En contexto

​

La Asamblea Nacional se reinstala oficialmente el martes, tras 15 días de receso. La fiscalización vuelve a atraer la atención de la agenda de la oposición, tras la entrega del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli. El oficialismo trata de mantener la unidad interna.