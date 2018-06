Exalcalde opositor venezolano llegó a Ecuador para hablar de libertad y democracia

LEA TAMBIÉN

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, llegó a Guayaquil la tarde de este 18 de junio del 2018 para cumplir varias actividades en Ecuador. El perseguido político venezolano estará en el Puerto Principal y en Machala.

La mañana de este martes 19 de junio recibirá a las 09:30 un reconocimiento en el Municipio porteño por parte del alcalde Jaime Nebot. Y mañana miércoles 20 de junio, a las 20:00, dará una conferencia sobre ‘Libertad y democracia’, en la capital orense, como parte de los actos por los 194 años de cantonización.



Ledezma fue alcalde metropolitano de la capital venezolana entre 2008 y 2015, año en el que el gobierno de Nicolás Maduro lo detuvo acusándolo de supuesta conspiración y asociación para delinquir y planificar un golpe de Estado.



Un año antes Ledezma, junto a los políticos opositores María Corina Machado y Leopoldo López, impulsó la ola de protestas contra Maduro llamada La Salida. Fue detenido en febrero de 2015 y en el 2016 cumplió arresto domiciliario. No obstante, en noviembre del año anterior escapó de Venezuela a España.



El político opositor calificó a Maduro como un “dictador que prevé perpetuarse en el poder”. Refirió que en su país no hay división de poderes y se ha instaurado un totalitarismo. “En Venezuela no hay elecciones confiables”.



En la sala de arribos internacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, Ledezma se refirió sobre la propuesta del presidente Lenín Moreno de que se convoque a una consulta popular para que se ratifique o no en las urnas la última reelección polémica de Maduro.



“Entiendo que fue una proposición de buena fe, pero en todo caso el pueblo de Venezuela ya rechazó esa farsa (la elección) con una abstención de más del 80% de los venezolanos. En el país no hay un sistema electoral transparente, ya la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima han calificado de farsa la elección, por eso la consulta que se tenga que hacer es para definir los términos de la salida de Maduro”, respondió.



Ledezma agregó que aspiran a que Ecuador siga avanzando. “Creo que ha habido un giro que para nosotros ha sido significativo, que merece nuestro reconocimiento positivo porque pasar de una actitud beligerante a una postura de observación y preocupación por la suerte de la democracia de Venezuela, es un paso significativo”.



Ledezma fue recibido en el aeropuerto por el alcalde machaleño, Carlos Falquez Aguilar; la excandidata presidencial Cynthia Viteri; y los legisladores Carlos Falquez Batallas y Henry Kronfle; y, el radiodifusor y precandidato a la prefectura del Guayas, Luis Almeida.