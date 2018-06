Exalcalde de Caracas en Guayaquil: ‘Ecuador está dando un giro importante sobre Venezuela’

LEA TAMBIÉN

El exalcalde de Caracas y opositor al régimen venezolano, Antonio Ledezma, fue condecorado por el Municipio de Guayaquil la mañana de este martes 19 de junio del 2018. El acto se desarrolló en el Salón de la Ciudad, en el Cabildo, y estuvo presidido por el alcalde Jaime Nebot.

Ledezma recibió una medalla y un diploma por “la lucha por las verdades democráticas”, representando un significativo legado para la cultura política de América Latina, según el acuerdo aprobado por el Concejo Cantonal.



En su intervención, Nebot comentó que nadie puede tener actitudes antidemocráticas ni atentar contra la libertad de los pueblos. Esto en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro cuya última reelección ha sido cuestionada por varias naciones del mundo, entre ellas la Unión Europea, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA).



El alcalde guayaquileño recordó que Ledezma fue apresado más de 1 000 días en Venezuela y lo calificó como un “perseguido” por defender, junto a otros líderes de ese país, el respeto a los derechos humanos, la transparencia en elecciones y la democracia.



Ledezma fue alcalde metropolitano de la capital venezolana entre 2008 y 2015, año en el que el gobierno de Maduro lo detuvo acusándolo de conspiración y asociación para delinquir y planificar un golpe de Estado. En el 2016 cumplió arresto domiciliario. No obstante, en noviembre del año anterior escapó de Venezuela a España.



“Su fuga ha sido después de luchar (en Venezuela) y para seguir luchando, no para huir, prueba de eso es que está en España y no ha aceptado tratamiento de asilado, no ha tomado la nacionalidad española, es un residente precisamente para tener la libertad y no estar atado a disposiciones internacionales con un silencio obligado por esa calidad”, precisó Nebot.



En su turno, Ledezma agradeció a las autoridades guayaquileñas por el reconocimiento. Al borde de las lágrimas, recordó que miles de sus conciudadanos en este momento atraviesan graves problemas de salud y alimentación. “Hoy tengo el sueño de estar aquí en esta casa del pueblo, libre, no solo libre porque no esté preso, libre de odios, de rencores”, puntualizó.



Finalmente, el exalcalde caraqueño reconoció que “Ecuador está dando un giro importante” respecto a su posición sobre lo que ocurre en Venezuela. Agregó que meses atrás en la OEA los voceros oficiales ecuatorianos “se plegaban a lado de quienes encarnan un régimen que martiriza a nuestro pueblo”.



Hoy, dijo, hay una posición de cautela que incluso han dado declaraciones que cuestionan la dictadura.



“Aspiramos que con la ayuda del pueblo de Guayaquil, centinela de la libertad del Ecuador, muy pronto el Ecuador haga retumbar la voz de Sucre, porque el mejor homenaje que los ecuatorianos puedan hacerle al mariscal de Sucre, es llevarle la bandera de libertad de Venezuela en los próximos meses”.